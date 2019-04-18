Абоненты сотовых операторов сегодня, 18 апреля, пока не получили смс-уведомления о переводе на новые тарифы. В связи с этим у жителей возникло много вопросов и вызвало бурную дискуссию в социальных сетях.

Пользователи надеются, что если их не уведомили о переводе на новые тарифы, значит распоряжение антимонопольной службы отменили.

«Сегодня, 18 апреля, меня не перевели на новый тариф, пользуюсь прежним тарифом. Никакое уведомление не поступало. Может распоряжение отменили или с первого числа начнет действовать? Или новые тарифы для новых абонентов», - пишет Пайрав Шокиров, пользователь Фейсбука.

Мы обратились к операторам. Нам сообщили, что оплаченные ранее тарифы будут действовать до конца срока действия, но новые абоненты, начиная с сегодняшнего дня, будут подключены к сети уже по новым тарифам.

«Прежние тарифы с абонентской платой будут действовать до конца оплаченного срока. Например, если вы по тарифу оплачиваете абонентскую плату каждое 15 число месяца, ваш тариф будет действовать до 15 мая, а потом автоматически вы перейдете на новый тариф. А если первого числа, то до 1 мая будет действовать. Абоненты тарифов без абонентской платы перейдут на новые тарифы постепенно до 25 апреля», - сообщил источник в одной из сотовых компаний.

Там отметили, что это касается и интернет-тарифов и интернет-пакетов.

«Интернет тарифы также будут действовать до конца месячного срока. Все приобретённые интернет-пакеты пока действуют: опять же, если вы купили интернет-пакет на месяц 15 апреля, то он будет действовать до 15 мая. Есть интернет пакеты на 3 месяца, то, соответственно, и действуют три месяца», - объяснили в сотовой компании.

Годовые интернет-пакеты всех операторов будут действовать в течение 12 месяцев со дня приобретения, заверили в компании.

Напомним, согласно распоряжению Антимонопольной службы №31 от 4 марта 2019 года, с 18 апреля у всех сотовых операторов Таджикистана действуют линейка единых тарифов на мобильные услуги. Линейку единых тарифов разделили на три вида: с абонентской платой в 25, в 30 и в 35 сомони. За эти деньги абоненты получают во всех компаниях равное количество минут для разговоров.

Новые тарифы Tcell назвал «Салом» (1,2,3), «Мегафон Таджикистан» - «Простой» (1,2,3), а Babilon-М - «Муносиб» («Подходящий» - 1,2,3), «Билайн» - «Куллай» («Удобный» - 1,2,3).

Антимонопольная служба также обязала мобильных операторов установить стоимость за 1 Мб Интернета не менее 5 дирамов без учёта налогов. Таким образом, с сегоднящнего дня один гигабайт (1024 мегабайт) интернета у таджикских операторов будет стоить не менее 63 сомони против 30-35 сомони прежних. Получается, мобильный интернет в Таджикистане подорожал в более, чем два раза.

Интернет-пакеты, которые предлагали сотовые операторы ранее, тоже исчезнут: абоненты будут платить за каждый Мб 0,062 сомони, и продавать их не будут, но проданные действовать будут.

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