Таджикистан и Россия договорились об организации упрощенного порядка совершения таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств.

Соглашение об упрощенном таможенном коридоре между таможенными ведомствами двух стран подписано 17 апреля по итогам официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву.

Когда именно документ вступит в силу, не сообщается. Как правило, подобные соглашения требуют от сторон проведения определенных мероприятий в таможенных ведомствах двух стран.

Также пока не разглашается, на какие категории товаров облегченный режим будет распространяться.

В Таможенной службе при правительстве РТ сказали «АП», что детали соглашения будут опубликованы позже.

Между тем, российские СМИ считают, что подписанный документ - задел на возможное расширение Евразийского экономического союза, естественно за счет Таджикистана.

Издание «Экономика сегодня» отмечает, что Таджикистан с обретения независимости стремился к максимальному углублению торговых отношений с Россией и тому целый ряд объективных причин. С первых дней образования Таможенного союза Душанбе не скрывал интереса к этому альянсу и высказывал намерения вступить в него. Впоследствии, когда объединение перешло в Евразийский экономический союз, интереса власти Таджикистана к интеграции не утратили. Душанбе упорно идет по пути разрушения торговых барьеров с РФ.

При этом напрямую подписанное соглашение эксперты издания пока не увязывают со стремлением Таджикистана к полноправному членству в ЕАЭС.

Однако они допускают, что Душанбе, очевидно, стремится максимально прочувствовать облегчение таможенных процедур, чтобы понять, насколько выгодно членство в этом экономическом альянсе. И, если в определенный момент положительные аргументы перевесят, Таджикистан подаст заявку на полноправное членство.

Также отмечается, что Таджикистан граничит с Кыргызстаном, который уже является членом ЕАЭС. А это говорит о прямом доступе Таджикистана к пространству экономического союза, что многое облегчает.

«Таджикам войти в ЕАЭС и комфортно интегрироваться будет куда проще, нежели той же Армении, которая географически с альянсом не граничит. В Душанбе все это понимают и расставляют приоритеты», - заключают эксперты издания.

Проверка на прочность

Таджикские эксперты в принципе допускают, что введение новых таможенных порядков между Душанбе и Москвой могут быть первым шагом на пути возможного присоединения Таджикистана к ЕАЭС.

«Разговоры относительно интегрирования Таджикистана в этот Союз ходят уже четвертый год. Таджикские чиновники все это время твердят одно и то же: изучают вопрос, анализируют, взвешивают все «за» и «против». Но правда заключается в том, что экономика Таджикистана пока не отвечает уровню общего евразийского таможенного пространства. В Москве все это хорошо понимают, и потому пока не особо интересуются участием нашей республики в этом объединении», - сказал «АП» экономист Сафар Камолов.

Внедрение таможенных операций по упрощенной системе, по его мнению, предоставляет России возможность оценить степень возможных рисков от интегрирования Таджикистана в ЕАЭС.

«Наши же чиновники смогут проанализировать «плюсы» и «минусы» от присоединения к Союзу уже на собственной практике, а не на опыте Кыргызстана и Армении, о чем они неустанно говорят», - добавил эксперт.

Главный торговый партнер

Россия на протяжении почти уже двух десятков лет является главным торговым партнером Таджикистана. Двусторонний товарооборот между двумя странами за последние годы стабильно составляет порядка $1 млрд.

Так, в 2018 году Таджикистан и Россия наторговали между собой почти на $1,1 млрд, что на 9% больше показателя предыдущего года. Это составляет четверть от общего объема внешней торговли Таджикистана.

При этом доля импорта российских товаров Таджикистаном в общем объеме таджикско-российского торгового оборота составляет 95%.

Совокупный же товарооборот Таджикистана со странами-членами ЕАЭС в прошлом году достиг почти $2 млрд. А это уже почти половина от общего объема внешней торговли республики.

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