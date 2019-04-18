В Самарканде с 11 по 17 апреля состоялась очередная встреча делегаций Республики Узбекистан и Республики Таджикистан по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской государственной границы.
В ходе переговоров стороны подготовили проекты нормативно-технических документов по демаркации узбекско-таджикской государственной границы, а также согласовали план-график полевых работ, сообщает МИД Узбекистана.
По итогам мероприятия подписан протокол. Следующая встреча делегаций двух стран состоится на территории Таджикистана во второй декаде мая.
Между тем, согласно сообщению источника «АП» в правительстве Таджикистана, полная делимитация госграницы между двумя государствами была завершена в прошлом году.
«То есть, стороны тогда письменно договорились о линии прохождения границы, теперь в результате демаркации госграницы на картах будут указана точная линия границы двух государств», - отметил источник.
Договор между Таджикистаном и Узбекистаном об отдельных участках таджикско-узбекской госграницы был подписан в ходе состоявшегося 9-10 марта 2018 года госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе.
19 апреля прошлого года таджикский парламент ратифицировал этот договор.
Договоренность по самой спорной части границы, в частности, Фархадской ГЭС была достигнута 10 января 2018 года в Душанбе на заседании Межправкомиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы.
Было решено, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект – собственностью Узбекистана. Охрану объекта будет осуществлять таджикская сторона, а его техническим обслуживанием будет заниматься Узбекистан.
В период с 24 февраля по 1 марта прошлого года в Ташкенте прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций двух республик, где рабочие группы подготовили приложения к проекту Договора между Узбекистаном и Таджикистаном об отдельных участках таджикско-узбекской границы.
По данным Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана, протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 км. Из общей протяженности речная граница составляет 105 километров, сухопутная – 1227 км.
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