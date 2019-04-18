Оба приговоренных к лишению свободы солдат служили в одной войсковой части, где систематически избивали сослуживцев.

По данным источника, рядовой солдат войсковой части 0121 пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Мустафо Гафоров был призван на службу осенью 2017 года из Раштского района. Его сослуживец, рядовой Абдусаме Хомидов в то же время был призван в армию из Бободжонгафуровского района Согдийской области.

С конца 20018 года они занимались систематическим избиением молодых солдат, нанося им травмы различной степени. Все полученные травмы молодых солдат задокументированы судебно-медицинскими экспертизами, сообщили «АП» в суде Душанбинского гарнизона.

В отношении Гафорова и Хомидова в январе текущего года были возбуждены уголовные дела по статьям статям 373 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности) и 391 (злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти).

Решением суда Душанбинского гарнизона М. Гафоров приговорен к 2,6 годам и А. Хомидов к 1,6 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в одном из дисциплинарных батальонов Вооруженных сил Таджикистана.

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