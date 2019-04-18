Оба приговоренных к лишению свободы солдат служили в одной войсковой части, где систематически избивали сослуживцев.
По данным источника, рядовой солдат войсковой части 0121 пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Мустафо Гафоров был призван на службу осенью 2017 года из Раштского района. Его сослуживец, рядовой Абдусаме Хомидов в то же время был призван в армию из Бободжонгафуровского района Согдийской области.
С конца 20018 года они занимались систематическим избиением молодых солдат, нанося им травмы различной степени. Все полученные травмы молодых солдат задокументированы судебно-медицинскими экспертизами, сообщили «АП» в суде Душанбинского гарнизона.
В отношении Гафорова и Хомидова в январе текущего года были возбуждены уголовные дела по статьям статям 373 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности) и 391 (злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти).
Решением суда Душанбинского гарнизона М. Гафоров приговорен к 2,6 годам и А. Хомидов к 1,6 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в одном из дисциплинарных батальонов Вооруженных сил Таджикистана.
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халим шарифов51 минуту назад
Я считаю и офицеры этой части должны по нести наказанные что такое допустили
Гарми2 часа назад
И после этого говорят, что дедовщина в вооруженных силах Таджикистана идет на спад. Да и этих двоих осудили только потому, что один из них гармский, второй худжандский. Были кулоби- замяли бы дело как нечего делать.