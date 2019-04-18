В течение ближайших девяти месяцев отличники столичных школ и профессионально-технических учебных заведений начнут получать стипендии мэра города Душанбе Рустама Эмомали.

Размер стипендии – 300 сомони ежемесячно. В список вошли 200 учащихся школ и студентов средне-профессиональных учебных заведений таджикской столицы, сообщили «АП» в администрации мэра Душанбе.

В прошлом году размер стипендии мэра составила 250 сомони. Премия была учреждена в 2017 году для поддержки и поощрения отличившихся в учебе и создания условий для активного участия подрастающего поколения в общественных делах.

На получение стипендии претендовало много учащихся, всем им пришлось пройти через конкурс.

Мэрия организовала комиссию, она провела конкурс в два этапа среди школьников и студентов, а его результаты, которые подписаны мэром, будут доступны на сайте управления образования города Душанбе по адресу www.dushanbemaorif.tj. Пока списка там нет, но он появится на сайте в ближайшее время, заверили «АП» в администрации мэра Душанбе. .

К кандидатам для участия в конкурсе были основные требования - отличные оценки, примерное поведение и активная общественная деятельность в школьных организациях и Союзе молодежи Таджикистана.

Сам конкурс был проведен по учебным предметам в виде тестирования в центре компьютерных технологий города Душанбе под видеонаблюдением.

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