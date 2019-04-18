Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Узбекистана прекратить блокирование средств массовой информации, чтобы обеспечить доступ общественности к важным новостным и текущим ресурсам. Об этом Арлем Дезир написал в своем Twitter. Также пресс-релиз размещен на официальном сайте ОБСЕ, пишет ИА Фергана.

«Я обратился к властям [Узбекистана] с просьбой провести серию реформ для обеспечения беспрепятственного доступа к онлайн-СМИ в стране, – заявил Дезир. – Я хотел бы повторить, что любые блокирующие меры могут быть оправданы только в соответствии с международными стандартами, использоваться только в исключительных случаях и быть строго пропорциональны преследуемой законной цели».

Как говорится в пресс-релизе ОБСЕ, в Узбекистане существуют проблемы с доступом к таким новостным СМИ, как Fergana.Agency, Ozodlik (узбекская служба RFE/RL), Eurasianet.org, AsiaTerra и Uzmetronom и другим. Эти опасения вновь возникли после принятия Кабинетом министров страны в 2018 году постановления, позволяющего блокирование средств массовой информации, которые «пропагандируют экстремистский, пропагандистский или ненавистнический контент в Интернете».

Однако ни список запрещенных ресурсов, ни точные критерии, которые привели к блокированию указанных новостных СМИ, до сих пор в Узбекистане не были обнародованы.

«Я призываю власти восстановить доступ к заблокированным сайтам и реформировать законы и нормативные акты, затрагивающие доступ к информации и свободу выражения мнений в стране», – сказал Арлем Дезир. «Государства-участники [ОБСЕ] должны добиваться того, чтобы их законы, политика и практика, касающиеся свободы СМИ, полностью соответствовали их международным обязательствам и договорам».

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ следит за развитием событий во всех 57 государствах – участниках ОБСЕ. Он обеспечивает раннее предупреждение о нарушениях свободы выражения мнений и свободы СМИ и способствует полному соблюдению обязательств ОБСЕ в области свободы СМИ.

В Таджикистане уже длительное время остается заблокированными сайты медиа-группы Asia-Plus, ИА Авеста и другие новостные ресурсы. Обеспокоенность по этому поводу не раз выражали международные организации и дипломатических корпус, аккредитованный в стране. Однако власти не объясняют причины блокировки, ссылаясь на технические неполадки.

Совсем недавно, 12 апреля, был заблокирован российский ресурс Яндекс Дзен. Яндекс Дзен - это продукция Яндекса, которая позволяет частным и юридическим лицам публиковать статьи, новости, видео и прочее.

На данный момент, в Яндекс Дзен находятся порталы русской страницы радио «Озоди» и «Азия-Плюс». После блокировки основного ресурса медиа-группы «Азия-Плюс» - news.tj, издание начало публиковать свои материалы в Яндекс Дзен. Этот ресурс помогал читателям обходить блокировки. Межу тем, Служба связи РТ никак не прокомментировала блокировку Яндекс Дзен.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.