Экс-президент Перу Алан Гарсия 17 апреля покончил с собой во время задержания по решению суда по делу о коррупции. Об этом сообщил телеканал Telesur, на который ссылает Лента.ру.
Сотрудники правоохранительных органов пришли к нему домой, чтобы задержать на 10 дней по решению суда. Гарсия заявил, что должен позвонить своему адвокату, заперся в одной из комнат и выстрелил в себя. Пуля прошла через шею и голову насквозь.
По словам министра здравоохранения страны, в реанимации у Гарсиа трижды останавливалось сердце, но врачам удавалось вернуть его к жизни, но он все же умер.
Гарсия занимал пост президента Перу дважды — в 1985-1990 и 2006-2011 годах.
Алан Гарсия обвинялся в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht. По мнению следствия, во время второго президентского срока Гарсия получал деньги от фирмы в связи с проектом по строительству новой линии метро в Лиме.
Как утверждают в Odebrecht, с 2004 года в качестве взяток они заплатили почти 30 миллионов долларов.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Упрощенный таможенный коридор России с Таджикистаном – задел на расширение ЕАЭС?
Одна песня и 10 разных исполнений. Участники этно-джазового фестиваля споют таджикскую народную песню
"А может распоряжение отменили?". Почему абонентов в Таджикистане не перевели на новые тарифы?
Каролина Ключевска: «Мозаика такой же предмет гордости таджиков, как Нотр-Дам де Пари во Франции»
В Португалии разбился туристический автобус, погибли 28 человек
Душанбе и Ташкент продолжают переговоры по демаркации таджикско-узбекской границы
Пять проблем таджикских трудовых мигрантов
Солдаты погранвойск Таджикистана осуждены за систематическое избиение молодых сослуживцев
Утвержден список школьников-получателей стипендии от Рустама Эмомали
ОБСЕ выразила обеспокоенность блокировкой медиасайтов в Узбекистане
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Aspirin2 часа назад
Некоторые президенты только в конце понимают что крышка!