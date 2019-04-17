Общая численность жителей республики, которые до сих пор не имеют доступа к электроэнергии, составляет 200 тысяч человек, сообщает Минэнерго республики.

По данным ведомства, без электричества, в основном, остаются новые населенные пункты, которые образовались с учетом быстрого прироста населения.

«Наиболее трудными районами для электрификации являются населенные пункты в Хатлонской области, граничащие с Афганистаном, и в ГБАО - с учетом рельефа местности и географической удаленности от сети», - отмечают в Минэнерго.

Некоторые другие населенные пункты, остающиеся без «света», расположены относительно близко к централизованной сети в пределах зон обслуживания «Барки точик».

«Их подключение зависит от финансового положения «Барки точик», который в настоящее время испытывает финансовые трудности», - подчеркивают в энергетическом ведомстве.

В Минэнерго отмечают, что правительством подготовлена Программа финансового оздоровления «Барки точик», которая направлена на повышение операционной эффективности и финансового положения энергетической компании.

«Правительство обратилось с запросом во Всемирный банк и к другим партнерам по развитию профинансировать программу», - добавляют в министерстве.

Ограниченный доступ

Население регионов республики, кроме сравнительно крупных городов, уже почти два месяца получают электроэнергию в ограниченных объемах. Отключения электроэнергии в сельских местностях начались в конце февраля этого года. Люди стали получать электричество лишь по несколько часов в дневное время суток, а по ночам ее вовсе отключают.

Первоначально в «Барки точик» связывали эти ограничения проведением ремонтно-профилактических работ на линиях электропередачи и подстанциях после загруженности инфраструктуры в зимнее время.

Позже энергохолдинг объяснил нехватку электроэнергии задолженностью населения по электроэнергии.

В распространенных разъяснениях «Барки точик» говорилось, что потребители обеспечивались электроэнергией всю зиму, однако не проявили серьезную ответственность при ее оплате.

Отмечалось, что задолженность населения за электроэнергию приближается к 1 млрд сомони (более $106 млн).

«В таких условиях полное и непрерывное обеспечение страны электроэнергией является очень сложным и в определенной степени невозможным», - подчеркивалось в разъяснениях.

В энергохолдинге пояснили, что полное и непрерывное обеспечение потребителей электроэнергией требует больших расходов.

В чем проблема?

Некоторые же сотрудники энергосетей в регионах говорили потребителям, что отключения электроэнергии связаны с нехваткой воды в Нурекском водохранилище.

По официально не подтвержденным данным, Нурекская ГЭС, на которую приходится почти 70% вырабатываемой в республике электроэнергии, за последний месяц работает на притоке реки Вахш: запасы водохранилища были исчерпаны до наступления весны.

Дефицит электроэнергии также связывают с приостановкой функционирования первого агрегата Рогунской ГЭС, который был введен в эксплуатацию в ноябре прошлого года.

Приостановку гидроагрегата Рогуна энергетики также обосновывали проведением профилактических работ, которые направлены на выяснение исправности его деталей.

Между тем, радио «Озоди» на днях, со ссылкой на свои источники, сообщило, что Рогунское водохранилище в марте этого года было опустошено для проведения ремонтных работ. Эти работы уже завершены и в настоящее время производится заполнение резервуара водой. Когда уровень воды достигнет отметки в 60 метров, выработка электроэнергии гидроагрегатом будет возобновлена.

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