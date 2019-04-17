Huawei провела 16-ый ежегодный Глобальный аналитический саммит в Шэньчжэне (Китай), который в этом году был посвящен теме «Создание полностью интеллектуального мира». Участники саммита обсудили создание полностью интеллектуального мира за счет постоянной разработки и внедрения новых технологий.

Именно поэтому компания предложила концепцию «Инновации 2.0» и анонсировала создание Института стратегических исследований. Huawei сконцентрируется на исследованиях в области передовых технологий в следующие пять с лишним лет.

Кэнь Ху (Ken Hu), заместитель председателя Huawei, поделился аналитическими данными компании относительно отраслевых трендов и ее стратегическими намерениями.

«Интеллектуальный мир уже здесь. Мы можем к нему прикоснуться. Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) сейчас обладает беспрецедентными возможностями для развития», – подчеркнул Кэнь Ху.

Он также отметил, что внедрение технологии 5G проходит гораздо быстрее, чем ожидалось, и впервые в истории эволюция 5G-устройств идет наравне с эволюцией 5G-сетей. По прогнозам Huawei, к 2025 году в мире будет 2,8 млрд пользователей технологии 5G. Компания намерена разрабатывать простые, мощные и интеллектуальные сети, поддерживающие большое число подключений.

Повсеместное использование ИИ ускоряет внедрение технологий облачных вычислений на предприятиях. По словам Кэня Ху, компания рассматривает конкуренцию на рынке облачных технологий как конкуренцию возможностей на базе искусственного интеллекта.

«Мы уверены, что наши стратегические инвестиции в ИИ позволят нам выйти вперед в гонке по внедрению новых облачных технологий», – отметил заместитель председателя Huawei.

Он подчеркнул, что компания Huawei продолжит заниматься разработкой и внедрением новых технологий, и что она будет инвестировать не только в настоящее, но и в будущее. Как отметил Кэнь Ху, Huawei не просто стремится к достижению коммерческого успеха – она идет в авангарде развития отрасли и социального прогресса.

Главная цель компании заключается в том, чтобы открыть преимущества полностью интеллектуального мира каждому человеку, дому и организации.

Уильям Сюй (William Xu), директор правления и президент Института стратегических исследований Huawei, объявил, что компания открывает для себя эру «Инноваций 2.0».

Инновации 2.0 – это теоретические достижения и изобретения на базе общей концепции развития.

«Институт стратегических исследований будет в основном заниматься исследованиями в области передовых технологий в следующие пять с лишним лет. Мы ежегодно вкладываем 300 млн долларов США в финансирование исследований в сфере фундаментальных наук и технологий и в технологические инновации. Это важная часть нашей исследовательской работы», – говорит г-н Сюй.

Он также отметил, что компания Huawei будет работать с университетами и исследовательскими институтами, чтобы способствовать инновациям в теоретических исследованиях и фундаментальных технологиях и проложить путь в этом направлении для отрасли и всего мира в целом.

Huawei нацелена на отраслевое лидерство по пяти направлениям: переосмысление технической архитектуры, переосмысление архитектуры продукции, работа в авангарде отраслевого развития, задание нового направления для отрасли и развитие новой отрасли.

«Сетевое взаимодействие, вычислительные технологии и облачные вычисления станут фундаментальной инфраструктурой интеллектуального мира, и искусственный интеллект приведет этот новый мир в движение, – сказал Дэвид Ван (David Wang), исполнительный директор правления Huawei, председатель Наблюдательного совета по инвестициям и президент по ИКТ-стратегии и маркетингу. – Заглядывая в будущее, я могу сказать, что мы переосмыслим закон Мура и бросим вызов пределу Шеннона, чтобы обеспечить лучшее в мире сетевое взаимодействие, а также пересмотрим вычислительную архитектуру, чтобы вычислительные ресурсы стали более доступными. Мы создадим лучшее гибридное облако для цифровой трансформации отрасли и воспользуемся полностековыми ИИ-решениями для любых сценариев, чтобы технологии искусственного интеллекта были внедрены повсеместно».

Разработка и внедрение новых технологий всегда были приоритетом Huawei и одним из ключевых факторов, определяющих непрерывный рост компании. При этом Huawei всегда ориентировалась на запросы своих клиентов – на протяжении последних тридцати лет она вместе со своими заказчиками и партнерами наращивает коммерческий потенциал для всех отраслей и общества в целом, превратившись за это время в ведущего мирового поставщика ИКТ-решений и «умных» устройств.

Интеллектуальный мир уже здесь, и ИКТ-отрасль обладает беспрецедентными возможностями для роста. Компания Huawei продолжит инвестировать в текущие проекты, разрабатывать и внедрять новые технологии в области сетевого взаимодействия, вычислительных технологий и облачных вычислений – иначе говоря, инвестировать в будущее.

Первый Глобальный аналитический саммит Huawei прошел в 2004 году, и после этого мероприятие проводилось ежегодно на протяжении 16 лет. В этом году саммит с многочисленными параллельными сессиями проходит с 16 по 18 апреля. В мероприятии принимают участие более 680 отраслевых и финансовых аналитиков, лидеров мнений и представителей СМИ. У участников есть возможность делится уникальной аналитической информацией по целому ряду тем и трендов. Более подробная информацией доступна по ссылке: https://www.huawei.com/en/press-events/events/has2019?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_event3_has19

О компании Huawei

Компания Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы – телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.

Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 180 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei – частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.

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