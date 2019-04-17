Предприятие «Сернурский сырзавод» Республики Марий Эл 9 апреля отправило первую партию продукции в Таджикистан. В нее вошли сыры «Сернурский Халумис», уникальный набор «Сырная Библиотека» и ультрапастеризованное козье молоко для детей от 3-х лет Kozilakt, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства Республики Марий Эл  Российской Федерации.

Сообщается также, что следующая отгрузка молочной продукции на рынок Республики Таджикистан была осуществлена спустя неделю.

12:00 9 марта

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«Сначала мы направили коммерческие предложения потенциальным дистрибьютерам. Для тех, кто откликнулся, подготовили индивидуальные предложения, собрали необходимую информацию – спецификации, рейтинги продаж, презентации продукции. Далее осталось лишь согласовать ассортимент и некоторые детали первой отгрузки. К слову, в финансовом плане объем отгрузки в Таджикистан равняется 100 тыс руб», – прокомментировал замдиректора ЗАО «Сернурский сырзавод»  Константин Глаженков.

По его словам, представители Таджикистана проявили себя наиболее активно. «На удивление все прошло достаточно мягко. Из сложностей – дважды переносился срок отправки машины из Москвы, это заставило наших логистов понервничать», – добавил замдиректора ЗАО «Сернурский сырзавод».

По данным Таможенной службы Таджикистана, республика импортировала за первые 2 месяца молочную продукцию  на более 1,5 долларов США, а за 2018 год - на более 12 млн долларов США.

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