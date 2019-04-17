В частности, цены на продовольственные товары выросли на 2,3%, непродовольственные товары – на 0,1%, а платные услуги населению подорожали на 1,6%, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.
В аналогичном периоде прошлого года в потребительском секторе республики была зафиксирована дефляция: - 0,8%.
Правительство планирует в этом году удерживать инфляцию на уровне 7%.
В прошлом году уровень инфляции в республике составила 5,4%.
Что в первом квартале подорожало больше всего?
Продовольственные товары
капуста – 32%
лук репчатый – 23%
Мука 1 сорта – 5%
баранина – 4%
говядина – 1,6%
Непродовольственные товары
сорочки для девушек – 18%
носки для мальчиков – 12%
кожаные мужские туфли – 6%
шифер – 4%
Платные услуги
проезд воздушным транспортом – 53%
проезд железнодорожным транспортом - 4%
услуги гостиниц – 1,2%
услуги парикмахерских – 0,4%.
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