Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал соотечественников, проживающих в России, дорожить честью и авторитетом таджикской нации.

«В меру своих сил творите добро в окружающем мире и если не способны на добрые дела, то хотя бы воздержитесь от совершения зла в отношении других людей», - цитирует его слова пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон Фото: пресс-служба главы государства

16 апреля на встрече с руководителями и представителями диаспоры, таджикских трудовых мигрантов и студентов в России Эмомали Рахмон заявил, что в настоящее время граждане Таджикистана обучаются и трудятся почти во всех регионах России.

Президент заявил, что в эти дни по всей стране развернулась работа по созиданию и благоустройству к 30-летию независимости Таджикистана, и призвал таджикскую диаспору России присоединиться к этим «добрым начинаниям и внести посильный вклад в развитие Таджикистана, прогресс и процветание земли своих предков и места своего рождения».

«Не делите Таджикистан в местническом духе, и всегда помните, что у нас на всех одна Родина-мать, и где бы вы не жили, дорожите честью и авторитетом нашей нации, не роняйте доброе имя своего древнего народа», - заявил президент.

Рахмон также напутствовал мигрантов уделять серьезное внимание воспитанию своих детей и подготовке высококвалифицированных кадров.

Встреча состоялась в рамках официального визита Эмомали Рахмона в Россию, который продлится до 18 апреля.

Напомним, в октябре прошлого года в республике была озвучена идея - создать Фонд по привлечению инвестиций зарубежных соотечественников. Создать Фонд предложил глава Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при президенте Таджикистана Шараф Шерализода.

Комментируя свое предложение «АП» Шерализода отметил, что «многие наши зарубежные соотечественники располагают возможностями инвестировать в экономику своей родины. А Таджикистан, в свою очередь, нуждается в финансовых ресурсах для реализации множества проектов».

По словам Шерализода, также нужно обдумать, какую выгоду, преференции при вложении своих средств получат инвесторы – мигранты. В целом, считает глава Совета, от создания такого Фонда инвесторы получали бы прибыль, а республика получала бы выгоду от открытия новых рабочих мест и роста государственных доходов.

Специалисты считают, что денежные переводы могли бы быть дополнительным источником финансирования развития отечественной экономики, однако для этого властям следовало бы создать в стране благоприятную деловую среду.

Экономист Солех Хамидов полагает, что возможность направить свои средства на создание бизнеса имеет только небольшая часть мигрантов.

"Работающие в России таджикские мигранты в прошлом году отправили на родину около $3 млрд. С первого взгляда кажется, что для такой небольшой страны как Таджикистан с семимиллиардной экономикой (ВВП Таджикистана в 2018 году составил $7 млрд., - ред.) эта огромная сумма, которой хватит всем. Однако средний размер одного денежного перевода составил всего $140, которых едва ли хватает на месячное пропитание семей мигрантов», - пояснил он.

Вместе с тем, согласен Хамидов, за пределами республики хватает достаточно обеспеченных таджикистанцев, которые располагают возможностями вкладывать свои средства в таджикскую экономику.

"Но, думаю, многих из них от такого шага пока удерживает неуверенность в сохранности своих средств, неблагоприятная и непредсказуемая деловая среда, в частности слишком высокие налоги", - считает он.

Экономист уверен, что при устранении властями указанных недостатков желающие инвестировать в Таджикистан появятся, и не только среди мигрантов.

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