Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках официального визита в Россию 16 апреля встретился с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным, с руководителями и представителями таджикских трудовых мигрантов и главой правительства России Дмитрием Медведевым.

На встрече с руководителями и представителями диаспоры, таджикских трудовых мигрантов и студентов в России Эмомали Рахмон рассказал о достижениях независимого Таджикистана в сферах экономики, энергетики, внешней политики, передает пресс-служба главы государства.

Он заявил, что в рамках его нынешнего официального визита Таджикистан с российской стороной отдельно рассмотрит тематику трудовой миграции и подпишет несколько документов о сотрудничестве в этой области, в том числе Соглашение об организованном наборе трудовых мигрантов для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

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По словам президента, этот документ, без сомнения, станет еще одним существенным шагом в деле создания достойных условий для трудовой деятельности граждан Таджикистана на территории России.

«Наряду с этим будут рассмотрены вопросы ускорения процесса подготовки и подписания межгосударственного договора о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения трудовых мигрантов, возможности снижения стоимости патента для них и другие темы, связанные с защитой прав и интересов наших граждан на территории России», - заявил Э. Рахмон.

На встрече с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным были обсуждены нынешнее состояние и перспективы межпарламентских отношений двух государств.

Была подчёркнута важность стратегического партнёрства Таджикистана и России, межгосударственной интеграции в рамках работы Межпарламентской комиссии по сотрудничеству и Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Межпарламентские связи были обозначены важным звеном всего комплекса многопланового сотрудничества Таджикистана и России, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Эмомали Рахмон и Вячеслав Володин Фото: Госдума РФ 1 /9

Стороны обменялись видением по развитию и расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества, многопланового сотрудничества между регионами Таджикистана и России, большему привлечению российских инвестиций в экономику Таджикистана, укреплению плодотворных двусторонних отношений в сфере науки и техники, культуры и информации, подготовки высококвалифицированных кадров сферы образования и изучения языков.

На встрече были выдвинуты конструктивные предложения по поиску новых путей развития двустороннего военного, военно-технического сотрудничества, укрепления обороноспособности Таджикистана, а также по вопросам, связанным с трудовой миграцией.

Стороны также обсудили вопросы нынешней ситуации в регионе и мире, методы и способы усиления борьбы против негативных явлений современного мира, таких как терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков, организованная и транснациональная преступность.

Эмомали Рахмон пригласил председателя Госдумы в любое удобное для него время посетить Таджикистан.

Президент Таджикистана 16 апреля в Москве также провел встречу с главой правительства России Дмитрием Медведевым, в ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений Москвы и Душанбе в сферах торговли, экономики, роста взаимного товарооборота.

Фото: пресс-служба главы государства

Стороны также обсудили вопросы, связанные с поставкой таджикских сельхозпродуктов в Россию, созданием совестных транспортных и логистических центров.

Президент Таджикистана и премьер-министр России также высказались по вопросам сотрудничества двух государств в сферах образования, культуры, безопасности.

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