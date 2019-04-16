Сегодня Всемирный день голоса (World Voice Day). Основной цель учреждения этого дня было привлечение внимания к феномену человеческого голоса – дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания.

В этот день во всём мире представители профессий, где голос играет ключевую роль: дикторы, теле и радиоведущие, актёры, певцы, журналисты проводят различные мероприятия.

А мы решили создать небольшой тест: попробуйте узнать наших теле и радиоведущих, актёров и певцов по голосу.