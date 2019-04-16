18 апреля в Душанбе с официальным визитом приедет Жан-Батист Лемуан, госсекретарь по вопросам внешней торговли, туризма и франкофонии при министре Европы и иностранных дел Франции. Во время своего визита он встретится с таджикским руководством, примет участие в открытии командно-диспетчерского пункта в аэропорту Душанбе, а также пообщается с журналистами.
На некоторые вопросы «АП» он ответил еще до приезда.
Но для начала о проекте, на безвозмездной основе финансируемом правительством Франции.
Строительством командно-диспетчерского пункта с 42-метровой башней в Международном аэропорту Душанбе занимается французская компания Мarc Meunier.
В эксплуатацию ее должны сдать в июне-июле текущего года. А началось строительство башни в марте 2018 года.
На строительство и оснащение командно-диспетчерского пункта Франция выделила 6 миллионов евро.
Таджикские авиационные власти ожидают, что ввод данной башни в эксплуатацию обеспечит безопасность полетов и улучшит качество навигационных услуг.
«Французские компании заинтересованы в таджикском рынке»
- Таджикистан ведет переговоры с Европейским Союзом относительно присоединения к Генеральной системе преференций (GSP+). Насколько велики шансы Таджикистана на получении льгот для поставки своих товаров в Евросоюз в рамках этой системы?
- Франция поддерживает стремление Таджикистана углубить свои отношения с ЕС путем заключения нового договора о партнерстве и расширения сотрудничества. Мы будем пристально следить за переговорами, которые пройдут в начальный период, когда страны Центральной Азии в разной степени демонстрируют возросшую готовность сотрудничать с ЕС.
Генеральная система преференций (GSP) - это возможность, предлагаемая Европейским сообществом развивающимся странам, и в частности наименее развитым странам (НРС), для экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции в Сообщество, получая выгоду от частичного или полного освобождения от таможенных пошлин. Это позволит таджикской продукции беспошлинно выходить на рынок ЕС. Новый специальный механизм стимулирования устойчивого развития и правильного управления (известный как «GSP +») обеспечит преимущества для иностранных инвесторов и международных партнеров Таджикистана, поскольку это позволит им экспортировать в ЕС на выгодных условиях.
- Что конкретно может Таджикистан получить от присоединения к GSP+, что должна республика делать, чтобы ее приняли?
- Присоединение к режиму GSP влечет за собой принятие основных международных конвенций о социальных правах, защите окружающей среды и управлении, включая борьбу с производством и оборотом наркотиков.
Чтобы воспользоваться этим режимом, необходимо ратифицировать и эффективно осуществлять определенные конвенции о правах человека и работников, а также некоторые конвенции, касающиеся окружающей среды, и рационального использование ресурсов, такие как Конвенция против жестокости или Киотский протокол о защите окружающей среды.
- Объем торговли между Таджикистаном и Францией в прошлом году составил всего около $17 млн. Хотя по сравнению с годом ранее объем таджикско-французского торгового оборота вырос почти в 4 раза, но этого всё равно недостаточно. Для сравнения, товарооборот Таджикистана с соседней вам Германии в 2018 году составил почти $100 млн. Что нужно делать для наращивания товарооборота между двумя нашими странами?
- Правительство Франции придает большое значение экономическому измерению франко-таджикских отношений. В ходе последних двусторонних консультаций мы с удовлетворением отметили готовность Таджикистана продолжать диверсификацию наших обменов и интерес к сектору туризма, который является передовым опытом Франции.
Увеличение двусторонней торговли важнее, чем вы думаете. Объем нашего экспорта в Таджикистан составляет 7, 6 млн. евро, а наш импорт, почти нулевой до 2016 года, достиг 18,9 млн евро в 2018 году. Этот прогресс двусторонней торговли и инвестиций, реализация конкретных и четко определенных проектов признаки длительных отношений. Более того, необходимость изучения наших языков, обмена опытом между нашими администрациями и сближение между нашими элитами обоснована именно перспективами развития наших экономических отношений.
Франция является крупнейшим европейским инвестором в Таджикистане, благодаря Schiever Group, которая присутствует в стране с 2016 года в секторе дистрибуции (из 4 магазинов теперь 3 в Душанбе).
Французские компании заинтересованы в таджикском рынке, особенно в агропродовольственном, туристическом, авиационном и энергетическом секторах. Я надеюсь, что мы сможем работать вместе над возможностями, предоставляемыми Таджикистаном.
- Какая таджикская продукция, по вашему мнению, могла бы заинтересовать французских потребителей?
- На сегодняшний день, экспорт во Францию в основном состоит из сырьевых продуктов (руды, антрацит). Сейчас мы работаем вместе, чтобы диверсифицировать наши обмены. Это может быть сделано путем увеличения надбавленной стоимости таджикских товаров (например, для алюминия), или путем сочетания таджикского потенциала и французских наработок или опыта в других секторах.
Туризм является объединяющей отраслью с весьма многообещающими перспективами. Таджикистан имеет исключительное историческое и культурное наследие, которое французская общественность сможет открыть благодаря выставке «Таджикистан -страна золотых рек» в ноябре в престижном Музее азиатских искусств-Гиме в Париже.
Гостеприимство таджикского народа, его добрые традиции, роскошные и очень разнообразные ландшафты вашей страны являются огромным достоянием для развития туризма. Французские власти и компании готовы участвовать в модернизации уже существующих инфраструктур и строительстве новых.
18 апреля в 7 часов вечера в гостинице Серена пройдет пресс-конференция с участием г-на Лемуана и сопровождающей его делегации. Жан-Батист Лемуан затронет темы двусторонних отношений, расскажет о выставке Таджикистана в музее Гиме, различных проектах сотрудничества между Таджикистаном и Францией.
ДОСЬЕ «АП»:
Жан-Батист Лемуан родился 15 сентября 1977 г. в г. Бур-ля-Рен. Окончил Страсбургский институт политических исследований и Высшую школу экономических и коммерческих наук (ESSEC)
Профессиональный опыт: Аналитик по стратегическому планированию в компании IBM Global Services (2000-2002 гг.). Технический советник по вопросам взаимодействия с Парламентом при государственном секретаре по связям с парламентом. Пресс-секретарь правительства (2002-2007 гг.). Уполномоченный генеральный секретарь фракции Союза за народное движение (UMP) в Национальном собрании (2007-2014 гг.).
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