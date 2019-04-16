18 апреля в Душанбе с официальным визитом приедет Жан-Батист Лемуан, госсекретарь по вопросам внешней торговли, туризма и франкофонии при министре Европы и иностранных дел Франции. Во время своего визита он встретится с таджикским руководством, примет участие в открытии командно-диспетчерского пункта в аэропорту Душанбе, а также пообщается с журналистами.

На некоторые вопросы «АП» он ответил еще до приезда.

Но для начала о проекте, на безвозмездной основе финансируемом правительством Франции.

Строительством командно-диспетчерского пункта с 42-метровой башней в Международном аэропорту Душанбе занимается французская компания Мarc Meunier.

В эксплуатацию ее должны сдать в июне-июле текущего года. А началось строительство башни в марте 2018 года.

На строительство и оснащение командно-диспетчерского пункта Франция выделила 6 миллионов евро.

Таджикские авиационные власти ожидают, что ввод данной башни в эксплуатацию обеспечит безопасность полетов и улучшит качество навигационных услуг.

«Французские компании заинтересованы в таджикском рынке»

- Таджикистан ведет переговоры с Европейским Союзом относительно присоединения к Генеральной системе преференций (GSP+). Насколько велики шансы Таджикистана на получении льгот для поставки своих товаров в Евросоюз в рамках этой системы?

- Франция поддерживает стремление Таджикистана углубить свои отношения с ЕС путем заключения нового договора о партнерстве и расширения сотрудничества. Мы будем пристально следить за переговорами, которые пройдут в начальный период, когда страны Центральной Азии в разной степени демонстрируют возросшую готовность сотрудничать с ЕС.

Генеральная система преференций (GSP) - это возможность, предлагаемая Европейским сообществом развивающимся странам, и в частности наименее развитым странам (НРС), для экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции в Сообщество, получая выгоду от частичного или полного освобождения от таможенных пошлин. Это позволит таджикской продукции беспошлинно выходить на рынок ЕС. Новый специальный механизм стимулирования устойчивого развития и правильного управления (известный как «GSP +») обеспечит преимущества для иностранных инвесторов и международных партнеров Таджикистана, поскольку это позволит им экспортировать в ЕС на выгодных условиях.

- Что конкретно может Таджикистан получить от присоединения к GSP+, что должна республика делать, чтобы ее приняли?

- Присоединение к режиму GSP влечет за собой принятие основных международных конвенций о социальных правах, защите окружающей среды и управлении, включая борьбу с производством и оборотом наркотиков.

Чтобы воспользоваться этим режимом, необходимо ратифицировать и эффективно осуществлять определенные конвенции о правах человека и работников, а также некоторые конвенции, касающиеся окружающей среды, и рационального использование ресурсов, такие как Конвенция против жестокости или Киотский протокол о защите окружающей среды.

- Объем торговли между Таджикистаном и Францией в прошлом году составил всего около $17 млн. Хотя по сравнению с годом ранее объем таджикско-французского торгового оборота вырос почти в 4 раза, но этого всё равно недостаточно. Для сравнения, товарооборот Таджикистана с соседней вам Германии в 2018 году составил почти $100 млн. Что нужно делать для наращивания товарооборота между двумя нашими странами?

- Правительство Франции придает большое значение экономическому измерению франко-таджикских отношений. В ходе последних двусторонних консультаций мы с удовлетворением отметили готовность Таджикистана продолжать диверсификацию наших обменов и интерес к сектору туризма, который является передовым опытом Франции.

Увеличение двусторонней торговли важнее, чем вы думаете. Объем нашего экспорта в Таджикистан составляет 7, 6 млн. евро, а наш импорт, почти нулевой до 2016 года, достиг 18,9 млн евро в 2018 году. Этот прогресс двусторонней торговли и инвестиций, реализация конкретных и четко определенных проектов признаки длительных отношений. Более того, необходимость изучения наших языков, обмена опытом между нашими администрациями и сближение между нашими элитами обоснована именно перспективами развития наших экономических отношений.

Франция является крупнейшим европейским инвестором в Таджикистане, благодаря Schiever Group, которая присутствует в стране с 2016 года в секторе дистрибуции (из 4 магазинов теперь 3 в Душанбе).

Французские компании заинтересованы в таджикском рынке, особенно в агропродовольственном, туристическом, авиационном и энергетическом секторах. Я надеюсь, что мы сможем работать вместе над возможностями, предоставляемыми Таджикистаном.

- Какая таджикская продукция, по вашему мнению, могла бы заинтересовать французских потребителей?

- На сегодняшний день, экспорт во Францию в основном состоит из сырьевых продуктов ​​(руды, антрацит). Сейчас мы работаем вместе, чтобы диверсифицировать наши обмены. Это может быть сделано путем увеличения надбавленной стоимости таджикских товаров (например, для алюминия), или путем сочетания таджикского потенциала и французских наработок или опыта в других секторах.

Туризм является объединяющей отраслью с весьма многообещающими перспективами. Таджикистан имеет исключительное историческое и культурное наследие, которое французская общественность сможет открыть благодаря выставке «Таджикистан -страна золотых рек» в ноябре в престижном Музее азиатских искусств-Гиме в Париже.

Гостеприимство таджикского народа, его добрые традиции, роскошные и очень разнообразные ландшафты вашей страны являются огромным достоянием для развития туризма. Французские власти и компании готовы участвовать в модернизации уже существующих инфраструктур и строительстве новых.

18 апреля в 7 часов вечера в гостинице Серена пройдет пресс-конференция с участием г-на Лемуана и сопровождающей его делегации. Жан-Батист Лемуан затронет темы двусторонних отношений, расскажет о выставке Таджикистана в музее Гиме, различных проектах сотрудничества между Таджикистаном и Францией.

ДОСЬЕ «АП»:

Жан-Батист Лемуан родился 15 сентября 1977 г. в г. Бур-ля-Рен. Окончил Страсбургский институт политических исследований и Высшую школу экономических и коммерческих наук (ESSEC)

Профессиональный опыт: Аналитик по стратегическому планированию в компании IBM Global Services (2000-2002 гг.). Технический советник по вопросам взаимодействия с Парламентом при государственном секретаре по связям с парламентом. Пресс-секретарь правительства (2002-2007 гг.). Уполномоченный генеральный секретарь фракции Союза за народное движение (UMP) в Национальном собрании (2007-2014 гг.).

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