Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел с официальным визитом в Российскую Федерацию. По итогам визита в Москву, который продлится до 18 апреля, между странами планируется подписать несколько новых межправительственных соглашений, сообщает НИАТ "Ховар".

В поездке президента сопровождают министры иностранных дел, экономического развития и торговли, финансов, сельского хозяйства, образования и науки, труда, миграции и занятости населения, энергетики и водных ресурсов, председатель Согдийской области, директор агентства по контролю за наркотиками, президент Академии наук, глава Комитета по делам молодёжи и спорта, руководители Таможенной и Антимонопольной службы, другие официальные лица, отмечает госагентство.

По итогам переговоров Эмомали Рахмона с Владимиром Путиным, как сообщалось ранее, будут подписаны межправительственное соглашение о строительстве русскоязычных школ в различных регионах Таджикистана, новые соглашения в сферах торговли, экономики, инвестиций, безопасности, культуры, сотрудничества регионов двух государств.

Не исключено, что на переговорах будет поднят вопрос об амнистии таджикских граждан, которые за нарушение правил пребывания ранее были депортированы из России.

Ранее о том, на каком уровне сейчас находятся российско-таджикские отношения, и какие вопросы будут обсуждаться во время визита «АП» рассказал Чрезвычайный и полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

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