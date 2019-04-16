13 апреля в 15:00 в спорт-баре "Истиклол" прошел розыгрыш акции под названием «Грандиозный марафон на 155 555 сомони».
Акция длилась с 10 февраля по 5 апреля 2019 года.
Участники со всех регионов нашей страны активно принимали участие в данной акции.
По условиям акции, участнику нужно было сделать ставку на сумму от 99 сомони и выше с
коэффициентом от 1,87 и выше и набрать минимум 555 баллов.
На данном мероприятии было разыграно множество призов, в том числе и дополнительные
призы.
Хотим отметить, что никто не остался без внимания. Абсолютно всем гостям были вручены
фирменные наборы атрибутики от компании «Формула 55». Это фирменные футболки с
логотипом ТОП-клубов и футбольные мячи.
Напомним, что компания "Формула 55" часто проводит различные акции, конкурсы и розыгрыши
и, в первую очередь, уделяет особое внимание всем гостям для беспрепятственного
использования услугами компании.
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