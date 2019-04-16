Минфину, Минздраву, Госкомитету информационных технологий и мэрии Бишкека поручено в двухнедельный срок разработать предложения по реализации схемы, по которой часть средств, поступающих в виде штрафов через внедренную систему «Безопасный город», будет направлено на финансирование скорой помощи, сообщает ИА "Фергана".

Другой конкретики в сообщении правительства не содержится.

Система «Безопасный город», в рамках которой Бишкек оснастили дорожными камерами, заработала 12 февраля 2019 года.

Несмотря на то что «Безопасный город» нацелен на снижение критического уровня аварийности, запуск системы вызвал недовольство у многих водителей, привыкших к нарушению правил. Среди недовольных оказались и водители скорой помощи.

Они заявили, что система присылает им штрафы, хотя они имеют право нарушать правила. В ГУОБДД ответили, что камеры не реагируют лишь на машины с включенными проблесковыми маячками. Тогда в Центре экстренной медицинской помощи заявили, что если все время держать маячки включенными — они могут сломаться.

Сейчас в Бишкеке работают 39 бригад скорой помощи, хотя по нормам городу необходимо 113 бригад. Город располагает 33 машинами скорой помощи и нуждается в закупке еще 80 автомобилей. Недавняя закупка 15 автомобилей на средства гранта обернулась скандалом: машины оказались непригодными.

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