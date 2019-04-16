Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин во время рабочего визита в Бухарест 15 апреля принял участие и выступил на конференции высокого уровня «Новая стратегия ЕС со странами Центральной Азии для устойчивого развития».

В рамках своего выступления Сироджиддин Мухриддин обратил внимание участников на необходимость продолжения взаимовыгодного сотрудничества стран региона с Европейским Союзом в целях укрепления экономического, транзитного, транспортного, сельскохозяйственного и энергетического потенциала стран Центральной Азии, улучшения инвестиционного климата и обеспечения устойчивого развития региона.

В рамках конференции также состоялась встреча главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с румынским коллегой Теодором Мелешкану.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и сотрудничества на многосторонней основе в рамках международных организаций.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.