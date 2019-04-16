В преддверии матча Кубка АФК-2019 против кыргызского «Дордоя» сегодня, 16 апреля, Виталий Левченко будет представлен в качестве главного тренера футбольного клуба «Худжанд».

Известный специалист Виталий Левченко в своё время возглавлял молодежную сборную Таджикистана и был ассистентом главного тренера в национальной сборной страны, сообщает официальный сайт ФФТ.

В 11 часов Левченко примет участие на предматчевой пресс-конференции в преддверии матча второго тура Кубка АФК-2019 против клуба «Дордой» (Кыргызстан). Вечером он проведёт первую тренировку, а уже в среду, 17 апреля, выведет команду на матч Кубка АФК-2019 против «Дордоя».

Матч второго тура группового этапа Кубка АФК-2019 между «Худжандом» и «Дордоем» состоится на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» в Худжанде и начнётся в 16:00 часов.

Напомним, что Виталий Левченко два года тренировал "молодежку" Таджикистана и также занимал должность ассистента главного тренера национальной сборной РТ. С 2017 года он также был главным тренером гиссарского "Баркчи".

Под руководством Левченко "молодежка" Таджикистана вошла в топ-8 команд чемпионата Азии-2016 в Бахрейне.

Виталий Левченко - уроженец Таджикской ССР и воспитанник футбольного клуба "Худжанд". В 19 лет он попал в дублирующий состав киевского "Динамо".

В 1994 году он перешел в ЦСКА, где играл до 2000 года. После Левченко перешёл в "Таврию", в 1998 году в составе сборной Таджикистана дебютировал в отборе к Азиатским играм. За 5 лет футболист отыграл 9 матчей.

Футбольную карьеру он завершил в 32 года и затем начал работать тренером в украинских клубах. В 2009 году Левченко перешел в клубную академию столичного "Арсенала", а в 2016 переехал в Таджикистан. В июне 2017 года Виталий Левченко перешел в самарскую команду "Крылья Советов" помощником главного тренера Андрея Тихонов.

Прежний главный тренер «Худжанда» Нумонджон Юсупов 11 апреля принял решение об уходе с поста главного тренера футбольного клуба.

«После поражения от «Истаравшана» в матче второго тура чемпионата Таджикистана (1:2) я принял решение об уходе в отставку. После ответного матча с «Ахалом» в Кубке АФК-2019 у команды пошёл спад. Мы проиграли три игры на старте сезона. Это мое упущение, что не смог подготовить команду, настроить их на матчи против «Истиклола» и «Истаравшана». Я понял, что «Худжанду» нужен новый человек, который станет главным тренером и сможет влить новую кровь в клуб», - заявил тогда Юсупов пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.