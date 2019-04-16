За неделю в столице Таджикистана за перегруз общественного транспорта оштрафованы 1 тыс. 292 водителя маршруток, сообщает пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

Сумма штрафа в таких нарушениях составляет от 55 до 110 сомони.

За изменения маршрута движения оштрафованы водители 47 городских маршруток.

Кроме того за истекшую неделю на дорогах Душанбе задержаны восемь водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Пешеходами за этот период совершены 846 нарушений ПДД.

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