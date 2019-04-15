Республика в январе-марте нынешнего года экспортировала продукцию на $244 млн, сообщает Агентство по статистике при правительстве РТ.

Объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом вырос на 0,3% или на $700 тысяч.

Более 40% в структуре экспорта приходится на минеральные продукты, 19% - на недрагоценные металлы и изделий из них (в основном, алюминий), 18% - на текстильные материалы.

Импорт товаров в первом квартале этого года осуществлен на сумму $720 млн, что на 41% ($28 млн) больше чем в январе-марте 2018 года.

В структуре импорта преобладают транспортные средства, машины и оборудования (20%), минеральные продукты (20%), продукты растительного происхождения (12%).

Дефицит торгового баланса составил – $476 млн.

В первом квартале нынешнего года Таджикистан имел торговые отношения с 90 странами мира.

Главным торговым партнером республики остается Россия, объем двустороннего товарооборота с которой составил $230 млн (почти четверть от общего внешнеторгового оборота Таджикистана).

Объем торгового оборота с Казахстаном составил $203 млн, с Китаем - $118 млн, с Турцией - $90 млн.

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