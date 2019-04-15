В Таджикистане в последние несколько лет часто практикуется блокировка социальных сетей и информационных изданий. На этот раз 12 апреля был заблокирован российский ресурс Яндекс Дзен.
Яндекс Дзен - это продукция Яндекса, которая позволяет частным и юридическим лицам публиковать статьи, новости, видео и прочее.
На данный момент, в Яндекс Дзен находятся порталы русской страницы радио «Озоди» и «Азия-Плюс».
После блокировки основного ресурса информационного агентства «Азия-Плюс» - news.tj, издание начало публиковать свои материалы в Яндекс Дзен. Этот ресурс помогал читателям обходить блокировки.
Межу тем, Служба Связи не комментирует блокировку Яндекс Дзен.
Напомним, что с лета прошлого года новостной портал «Азия-Плюс» подвергается блокировкам. Первая блокировка, которая затянулась больше чем на два месяца, пришлась на период расследования теракта на юге Таджикистана, когда погибли иностранные велотуристы.
Второй раз доступ к новостному сайту медиа-группы был ограничен 6 ноября на 10 дней.
На официальные запросы «Азия-Плюс» сотовые операторы и интернет-провайдеры сообщили, что сайт блокируется не с их стороны.
Служба связи при правительстве Таджикистана в своем официальном ответе на запрос «Азия-Плюс» ответила, что «со стороны ЕКЦ (Единого коммуникационного центра, - ред.) доступ к этому сайту не заблокирован».
Между тем, сама редакция «Азия-Плюс» не получала никаких официальных и неофициальных объяснений причины закрытия сайта.
По словам экспертов отрасли, помимо Службы связи блокировку интернет-ресурсов в Таджикистане с недавних пор технически имеют возможность осуществлять и некоторые силовые ведомства.
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Гусен49 минут назад
Это все дело рук не грамотных министров которые читают детские книжки