Неделя началась с приглашения студентов 4-х ВУЗ-ов Худжанда в головной офис банка – это Политехнический институт Таджикского технического университета им. Осими (ПИТТУ), Институт экономики и торговли Таджикского Госуниверситета коммерции в Худжанде (ТГУК), Таджикский госуниверситет права, бизнеса и политики Таджикистана в Худжанде (ТГУ) и Худжандский госуниверситет им. Гафурова (ХГУ).

Для студентов сотрудники Банка Эсхата организовали конференцию. Тематика конференции была направлена не только на повышение финансовой грамотности, но и охватывала деятельность «Банка Эсхата».

В рамках юбилейного года для банка – 25-летия деятельности - руководители и специалисты различных бизнес - направлений «Банка Эсхата» ознакомили студентов с историей создания банка, миссией и стратегией, достижениями, а также презентовали банковские продукты.

Одним из интересных моментов конференции стали интерактивные игры и викторины. Студенты проявили высокую активность и полностью были вовлечены в процесс. Сами студенты приготовили групповые презентации на тему «Роль денег в достижении моих целей».

В итоге победителем интерактивных игр стала команда студентов из ПИТТУ. Участников игр наградили сертификатами на бесплатное приобретение локальных карт «Банка Эсхата» с индивидуальным дизайном.

Подобные конференции с такой же мотивационной программой были проведены в Технологическом университете Таджикистана и Университете коммерции Таджикистана в Душанбе, в Госуниверситете им. Н.Хусрава в Бохтаре и в Институте технологии и инновационного менеджмента в Кулябе.

Кроме этого, в головном офисе «Банка Эсхата» была организована и проведена бизнес-игра «Лавка фруктовых соков» для студентов ВУЗов Худжанда. Игра была нацелена на развитие базовых экономических знаний, формирование предпринимательского стиля мышления, и ознакомление с простыми финансовыми инструментами. В этой игре лучше всех себя проявили студенты из ХГУ. Их команда стала победителем игры и обладателем кубка Банка.

Фото: Банк Эсхата

Также во всех регионах деятельности «Банка Эсхата» для учащихся средних специальных и общеобразовательных учреждений были проведены семинары на тему «Мы и деньги». Участники семинаров узнали, как правильно распоряжаться деньгами, как нужно планировать расходы и копить деньги. В ходе семинаров дети активно участвовали в различных тематических играх, проявили хорошие знания и таланты. Самые лучшие были награждены памятными подарками.

Таким образом, в рамках Недели финансовой грамотности и юбилейного года для Банка Эсхата, по республике были охвачены 37 школ, 6 ВУЗов и два колледжа: Колледж статистики города Вахдат и Медицинский колледж в Истаравшане.

Более 2000 учащихся страны получили и повысили финансовое образование, в их числе 1679 учеников и 340 студентов.

Банк Эсхата еще раз выражает благодарность руководству и сотрудникам вышеназванных средних и высших учебных заведений за поддержку и вклад в повышение финансовой грамотности молодого поколения Таджикистана.

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