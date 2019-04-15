Президент США Дональд Трамп в первом квартале 2019 года собрал более 30 миллионов долларов в бюджет своей избирательной кампании, пишет Lenta.ru

Размер предвыборного фонда Трампа достиг $40,8 млн. Кроме того, национальный комитет Республиканской партии привлек дополнительно $46 млн.

Среди представителей Демократической партии больше других в избирательные фонды собрали сенатор от Вермонта Берни Сандерс (18,2 миллиона долларов) и сенатор от Калифорнии Камала Харрис (12 миллионов долларов).

Дональд Трамп начал собирать средства в избирательный фонд для участия в выборах 2020 года сразу после того, как в январе 2017 года вступил в должность президента. 99% взносов в его фонд составили 200 долларов или меньше, в среднем 34,26 доллара.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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