Таджикскими предприятиями по производству цемента в первом квартале этого года произведено около 843 тысяч тонн продукции, сообщает министерство промышленности и новых технологий РТ.

Произведенный объем этого стройматериала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 9%. За три месяца 2018 года, согласно данным Минпрома, было выпущено порядка 774 тысяч тонн цемента.

В министерстве отмечают, что около 85% произведенного в этом году цемента приходится на три таджикско-китайских предприятия: «Чунгтсай Мохир цемент», «Хуаксин Гаюр цемент», «Хуаксин Гаюр Сугд».

Доля Душанбинского цементного завода («Таджикцемент») в общем объеме составляет всего 6,4%.

Почти 36% произведенного в республике цемента было экспортировано в соседние страны.

Так, более 150 тысяч тонн таджикского цемента поставлялось в Узбекистан, свыше 140 тысяч тонн – в Афганистан, а еще почти 12 тысяч тонн – в Кыргызстан.

За последние годы китайские инвесторы помогли Таджикистана увеличить производства цемента в десятки раз.

В марте этого года руководство Минпрома на встрече с представителями компанию Huaxin Cement предложил китайским инвесторам вкладывать средства также в другие сектора промышленности республики. Отметим, что при помощи инвестиций компании Huaxin Cement в Таджикистане были созданы два крупных цементных завода, еще один планируется запустить в ближайшее время.

В настоящее время в Таджикистане выпуском цемента занимаются 13 предприятий, общая мощность которых составляет около 5 млн. тонн в год.

Между тем, достижения таджикских промышленников вызывают беспокойство экологов, которые считают, что непомерное увеличение численности цементных заводов может нанести непоправимый ущерб экологии страны.

Они отмечают, что республика рискует столкнуться с экологическими проблемами, поскольку производство цемента является одним из наиболее загрязняющих окружающую среду отраслей промышленности в мире и основным источником углекислого газа и смога.

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