Стала известна судейская бригада, которая обслужит матч второго тура группового этапа Кубка АФК-2019  между командами «Алтын Асыр» (Туркменистан) и «Истиклол» (Таджикистан).

Азиатская футбольная Конфедерация утвердила назначение судей на очередные матчи второго по значимости клубного соревнования Азии. Матч «Истиклола» во втором туре группового этапа с «Алтын Асыром», который пройдет в Ашхабаде, обслужит  бригада судей из Катара, сообщает пресс-служба душанбинского клуба. 

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Главным арбитром матча назначен   рефери ФИФА Абдулла Али Аль-Марри.  На линиях ему помогают его соотечественники Рамзан Саид Аль-Наими и Захи Аль-Шаммари. Резервный арбитр – Бара Аиша (Палестина). Инспектор судей – Мухсин Торки (Иран).  Комиссар матча – Равишанкар Джаяраман (Индия).

В ночь с 14 на 15 апреля, чемпион Таджикистана по футболу  «Истиклол»  с аэропорта  Алматы  вылетел в город Ашхабад, где в среду, 17 апреля, сыграет с «Алтын Асыром». После прибытия в Туркменистан  делегация таджикской команды разместится в гостинице  «Sport Hotel».

На матч с  финалистом прошлогоднего розыгрыша Кубка АФК, тренерский штаб столичного  клуба взял 18 футболистов.

Напомним, что матч второго тура группового турнира Кубка АФК «Алтын Асыр» (Туркменистан) - «Истиклол» (Таджикистан)   пройдет 17 апреля на стадионе «Копетдаг» в Ашхабаде.

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