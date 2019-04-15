На полях Седьмой конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана, в которой запланировано участие Эмомали Рахмона и Владимира Путина, в Москве сегодня открывается российско-таджикский молодежный форум.

Форум станет международной коммуникационной площадкой, объединяющей молодых лидеров, предпринимателей, общественных деятелей, а также представителей молодежных организаций и объединений из Российской Федерации и Республики Таджикистан, сообщает Комитет по делам молодежи и спорта Таджикистана.

Отмечается, что мероприятия Форума направлены на получение теоретических и практических знаний и навыков, необходимых для развития сотрудничества между Россией и Таджикистаном, а также для повышения степени вовлеченности молодежи в международную деятельность на пространстве СНГ и развития межкультурного диалога и гуманитарного сотрудничества двух стран.

В рамках Форума запланированы обсуждение вопросов, связанных с наращиванием сотрудничества молодежи двух государств в сферах бизнеса и туризма.

По итогам Форума будут подписаны соглашения о сотрудничестве между Комитетом по делам молодежи и спорта Таджикистана и Федеральным агентством России по делам молодежи.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Москву с официальным визитом 17-18 апреля.

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