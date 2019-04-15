Национальный банк Таджикистана отказал аудиторской компании «Точ-Аудит» в продлении лицензии на осуществлении деятельности на внутреннем рынке. Причину отказа этой компании в регуляторе объясняют «не соблюдением требований предоставления разрешения».

Правление НБТ своим решением от 12 апреля этого года поручает департаменту банковского надзора внести соответствующие изменения в список аудиторских компаний, которые могут проводить аудит кредитных организаций Таджикистана.

Таким образом, после исключения «Точ-Аудит», в этом списке остаются 10 компаний:

ООО «Делойт и Туш», ООО «Консультант аудит», ООО «БДО», ООО «Бейкер Тилли Таджикистан», ООО «Кроу Хорват ЭЙСИДЖИ», Ernst & Young Ford Rhodes Sidat Hyder, ООО «Аудит-Консалтинг», ООО «РСМ Таджикистан», ООО «КРЕСТОН АС», ТОО «КПМГ Аудит».

Еще одна компания (OOО «Шарк-Аудит») имеет лицензию на проведение аудита микрофинансовых организаций.

Компания «Tоч-Аудит» за время своей деятельности провела ряд комплексных аудиторских проверок финансовой деятельности и оказала консультационные и другие виды услуг, касающихся аудиторской деятельности.

Именно эта компания провела проверку правильности отражения бухгалтерских операций в банках, аудиторские проверки в многочисленных микрозаемных организациях. Наряду с этим, она провела детальный комплексный аудит в некоторых крупных банках республики.

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