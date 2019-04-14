Со следующей недели у всех операторов Таджикистана будет единый тариф на мобильные услуги и на интернет согласно распоряжению Антимонопольной службы №31 от 4 марта.
Об изменениях в стоимости услуг мобильной связи своим абонентам пока сообщили только сотовые операторы «Мегафон Таджикистан» и «Tcell».
«Во исполнение Распоряжения Антимонопольной службы при Правительстве РТ №31 от 04.03.19г. вводятся изменения в стоимость услуг мобильной связи. В связи с этим в текущем месяце Ваш тарифный план будет изменен», - сообщается в смс-уведомлениях операторов.
О точной дате изменения тарифов не сообщается.
Гафур Иркаев - председатель Ассоциации мобильных операторов Таджикистана, сообщил «АП», что единые тарифы будут введены в течение ближайших десяти дней.
«Когда внедряются любые тарифы дается промежуточное время. По большому счёту, максимум в течение 10 дней распоряжение будет выполнено. Но из-за того, что это распоряжение государственного регулятора, мобильные компании могут сразу включать эти тарифы», - сообщил Иркаев.
По его словам, единые тарифы были приняты после долгих переговоров и были смягчены «настолько, насколько можно» для защиты абонентской базы.
Он сообщил, что стоимость интернет будет стоить за 1 Мб не менее 5 дирамов без учёта налогов.
Если в настоящее время один гигабайт интернета у таджикских операторов стоит примерно 30-35 сомони, то, согласно распоряжению Антимонопольной службы №31 от 4 марта, теперь он будет стоить не менее 51 сомони без учёта непрямых налогов. А с учётом НДС -18% и акциза - 5% не менее 62 сомони. Получается, интернет подорожает в более чем два раза.
Компании уже уведомили своих абонентов
13 апреля «Tcell» уже опубликовал новые тарифы на все предоставляемые мобильные услуги согласно распоряжению Антимонопольной службы № 31 от 4 марта.
Так, компания предлагает линейку интернет тарифов G от 250 мегабайт до 10 000 мегабайт. Согласно этим тарифам, интернет пакет G 1000 (1000 мегабайт) стоит 62 сомони, а G 10 000 - 620 сомони.
Также на сайте «Tcell» опубликована линейка тарифов на разговоры «Салом». Абонентская плата тарифа «Салом-1» - 20,17 сомони, «Салом-2» - 24,21 сомони и «Салом-3» - 28,25 сомони без учёта НДС и акциза. В этих тарифах предоставляется безлимитное общение внутри сети, минуты на других операторов и SMS- сообщения по РТ.
Тем временем, на сайте «Мегафон Таджикистан» сообщается о едином тарифе «Простой». Абонентская плата за 30 дней тарифа "Простой 1" - 25 сомони. Абоненту в месяц предоставляется безлимитные звонки внутри сети, 20 минут на мобильные и фиксированные сети по РТ, 20 SMS-сообщений по РТ.
Что касается интернета от компании «Мегафон Таджикистан», то там пока новые тарифы на интернет-услуги не выставлены.
В Таджикистане действуют четыре крупных мобильных оператора - «Мегафон», «Тселл», «Бабилон» и «Билайн». На сайтах двух последних пока ничего о новых тарифах не сообщется.
Распоряжение антимонопольной службы от 4 марта должно было вступить в силу с 27 марта, но с учетом переговоров между антимонопольной службой и мобильными операторами - было сдвинуто.
Мобильные компании пытались добиться снижения тарифов на Интернет, но, увы - повышение произошло.
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