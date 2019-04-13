В Лондонском музее «Виктории и Альберта» (V&A) в зале Рафаэля прошел показ мод «Fashion in Motion», в котором приняли участие студенты старейшего британского университета, среди них оказалась и работа начинающего дизайнера женской одежды из Таджикистана Орой Шахиди.

Орой Шахиди – студентка центрального университета искусства и дизайна Святого Мартина (Central Saint Martins) в Лондоне, который в свое время закончили Alexander McQueen, John Galliano, Hussein Chalayan, Stella McCartney, Sarah Burton и многие другие.

На показе «Fashion in Motion», который прошел в феврале этого года в Лондонском музее «Виктории и Альберта», участвовали 20 студентов Central Saint Martins, в том числе и Орой. Работы этих студентов были выбраны для показа представителями музея и модного дома Dior.

По словам Орой, во время отбора работ, жюри обращало внимание на несколько критериев: необычность изделия, модернизированный пошив, сложность элементов, использование традиционных методик и современных технологий, а также использование новых тканей и украшений.

- Все участники вдохновлялись коллекциями модного дома Christian Dior. Я не стала исключением и представила концепт «Дарма света и тени». Это платье, в котором подчеркнуты линии, а также женская элегантность, характерные для работ модного дома Dior.

архив О. Шахиди

В моей работе цветы играют большую роль, а также я применила традиционный таджикский метод вышивки «зардузи» для создания иллюстрации райской птицы на платье. Одним из спонсоров мероприятия была компания Swarovski и у нас была возможность использовать настоящие кристаллы в своих проектах, - рассказывает Орой.

Сейчас Орой учится на втором курсе Central Saint Martins. Она рассказывает, что для поступления в этот университет желающие посылают свои портфолио, а компетентная комиссия выбирает лучшие работы.

Когда поступала Орой, из четырех тысяч кандидатов было отобрано 200 оригинальных работ, авторы которых были приглашены на интервью, после чего только 100 абитуриентов получили шанс учиться в Central Saint Martins.

- У меня большие планы, мир должен больше знать о таджиках. Я хочу внести свой вклад в современную моду. Учеба в Central Saint Martins дает мне возможность использовать серьезные ресурсы - большую библиотеку, знания опытных преподавателей; я смогу близко знакомиться с работами мировых дизайнеров. Думаю, что всё это позволит мне научиться экспериментировать с традиционными таджикскими элементами. У таджиков богатая история, культура и в моих планах показать это всему миру, - говорит Орой.

Central Saint Martins - один из старейших англоязычных университетов по дизайну в мире, а также первый подобный вуз в Великобритании. Он основан в 1854 году. В разные годы его закончили Стелла Маккартни, Александр Маккуин, Джон Гальяно и многие другие выдающиеся дизайнеры современности.

