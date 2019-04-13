Приверженцы террористической организации «Исламское государство» убиты в ходе контртеррористической операции в Тюмени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Эту информацию подтвердил источник ТАСС.

ФСБ России ввела в ночь на 13 апреля в Тюмени режим контртеррористической операции, чтобы задержать приверженцев «Исламского государства», готовивших теракт.

Подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем, рассказал собеседник «Интерфакса».

Сколько человек убиты, не уточняется. Ранее источник «Интерфакса» сообщал о двоих подозреваемых.

Жителей района, где проходила контртеррористическая операция, эвакуировали. Их разместили в лицее № 34, где, как предполагается, они останутся на ночь.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил «Интерфаксу» убийство двух предполагаемых сторонников «Исламского государства» в Тюмени.

"На предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы", - завили в НАК.

По информации НАК, они планировали теракты. Их имена не называются.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

В районе операции были слышны выстрелы. Кроме того, очевидцы сообщали о возгорании частного жилого дома. Пожар полностью потушен. Взрывотехники обследуют здание.