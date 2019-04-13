Приблизительно в 70-е годы на каждом углу советского, маленького Душанбе вдруг стала звучать музыка свободы, равенства и братства. Рок-н-ролл в Таджикистане полюбили быстро и надолго, так что эта музыка для многих душанбинцев актуальна и сегодня.

Накануне Всемирного дня рок-н-ролла, который отмечают 13 апреля, музыкант Константин Паршин (творческий псевдоним Кайд) рассказал «АП» о том, каким рок-н-ролл был в Таджикистане раньше и что он представляет собой сегодня.

- Как и когда зародился рок-н-ролл в Таджикистане?

- Даже не знаю. И вообще, есть ли такое явление, как таджикистанский рок-н-ролл? Её Величество Музыка вообще, и рок (музыка) в частности, всегда были интернациональными. Искусство не имеет национальности, искусство не признает геополитических границ. Уже в 70-е годы в Душанбе были коллективы, которые играли рок. Джаз играли. Но летописей никаких не осталось.

- А как вы пришли в рок-н-ролл?

- Мне было лет четырнадцать, когда двоюродный брат показал первые аккорды на акустической гитаре. Через некоторое время мне показалось, что я сочиняю собственные песни. Сейчас забавно это вспоминать, но тогда амбиции были серьезные.

Кайд – музыкант, писатель, автор песен, творческий наблюдатель. Участник нескольких музыкальных проектов, среди которых рок группы «Звуковая Артель», «Джинсовое Сообщество» и «Alice in Jeans».

В дискографии Кайда более десяти альбомов, записанных с различными музыкантами на профессиональных студиях в Таджикистане и в других странах. Песни и инструментальные композиции автора звучат в нескольких документальных и художественных фильмах. Кайд является автором двух литературных произведений: «Город Понедельник» и «Если завтра не будет войны».

По-настоящему играть и учиться музыке начал после службы в армии, когда встретил единомышленников. В апреле 1989 года с парнем по имени Игорь Баронов мы сколотили вокально-инструментальный ансамбль с панк-романтическим уклоном. Так появилась «Звуковая Артель». Уже через месяц мы выступили на одном конкурсе; потом начались «квартирники», маленькие площадки и большие концертные залы. Через полгода группа пришла в профессиональную студию. Весной 1990-го был готов настоящий концептуальный магнитоальбом, рецензию на который опубликовали в ленинградском литературном альманахе «Аврора». Знаете, это был настоящий успех!

Довольно скоро пришло осознание того, что нам нужно основательно трудиться и учиться, чтобы делать настоящую музыку. В конце 80-х - начале 90-х в Душанбе существовал рок клуб – официально, под крышей горкома Комсомола, и в этом сообществе состояло 16 рок групп.

В столице играли ещё 3-4 крутых музыкальных коллектива – настолько они были профессиональные, что считали членство в каком-то «комсомольском клубе» детской забавой. Это были «Чёрный коридор», «Сталкер», «Аура», «Ситора», «Форпост», «Аргумент Д».

Весной 1995 года «Звуковая Артель» выступила с последним концертом в театре Маяковского - это был наш любимый зал. Совместное творчество завершилось из-за нестабильности в стране, из-за того, что люди стали уезжать из Таджикистана. Но, несмотря на сложности и трагедии, мы продолжали творить.

На смену столичному рок клубу тогда пришла «Шоу биржа» - малое предприятие, творческая лаборатория, которую возглавил Зураб Кокоев, опытный музыкант и звукорежиссёр. Середина и конец 90-х стали для меня и моих коллег «мини-эпохой» студийно-концертной деятельности.

«У нас сейчас дефицит культуры»

- В каких музыкальных стилях вы работаете сейчас? На каких инструментах играете?

- Вообще редко задумываюсь о стилях и жанрах. В порядке эксперимента иногда на студии записываю что-то в нескольких вариантах. Например, можно поменять европейскую ударную секцию на индийские таблы, добавить турецкий саз – получается что-то восточное. Можно размер «четыре четверти» поменять на «шесть восьмых», и композиция зазвучит по-иному.

Вообще, работать в одном каком-то стиле – всё равно, что читать одну и ту же книгу.

На студии уже много лет работаю почти один. В этом есть свои плюсы и минусы. В основном играю на струнных инструментах – акустические, электрические и миди гитары, укулеле, турецкий саз и арабский уд. Научился записывать электронные барабаны. Но порой просто необходима помощь и участие клавишника, басиста, перкуссиониста; иногда нужен красивый женский вокал или специалист по сведению и мастерингу, чтобы аудио продукт звучал в соответствии с международными стандартами. В этом случае обращаюсь к коллегам.

Вообще, иметь собственный профессиональный коллектив – мечта любого музыканта. В реальности всё сложно, увы, зарабатывать на музыкальном творчестве не представляется возможным.

И всё-таки, у меня есть своя команда – живой коллектив «Alice in Jeans». Это концертный проект. Состав в группе непостоянный, но мы можем собраться в любой день и отыграть трёхчасовую программу, состоящую из каверов на зарубежные хиты и авторских песен. Анонсы о предстоящих выступлениях появляются в соцсетях.

К нам приходит наша публика – очень благодарная и искренняя; не фанаты, а ценители нашего творчества.

со страницы Кайда в Фейсбуке

- Что вообще представляет собой рок в Таджикистане сегодня?

- Один мой приятель правильно заметил, что рок музыканты находятся в культурном гетто. Прошу понять меня правильно: слово «гетто» в контексте беседы – это обособленность – в культурной среде, или в пространстве, в котором наблюдается дефицит культуры, как таковой.

У нас сейчас дефицит культуры. Что у нас, в нашем пространстве вообще звучит – древний шашмаком или современный интернациональный рок - блюз, кантри, джаз, фьюжн? Мало что звучит. Хорошей музыки в живом исполнении мало. Классической музыки мало. Народной музыки мало.

- А в нашем городе остались настоящие рок группы? Где они выступают?

- Позвольте сделать краткий, сугубо индивидуальный обзор, высказаться о наличии музыкальных коллективов, которые играют вживую.

В этом «хит параде» ничего не расставлено по местам – никому не даю оценку; просто то, что есть в нашем культурном пространстве, в нашей столице:

«Зафар Бэнд» - рок группа с правильными амбициями, авторским репертуаром и восточным колоритом;

Группа «Шамс» - играют во всех стилях, могут представлять Таджикистан на любой международной площадке;

Группа «Avesto» – замечательный коллектив, играющий в стиле этно-джаз-рок;

Группа «Monday Beat» – коллектив исполняет каверы западных шлягеров на английском языке; выступают в клубах и ресторанах;

Группа «Melody Rangers» - динамичный коллектив; тоже исполняют каверы на английском;

Группа «Западный квартал» - авторский репертуар; в дискографии несколько альбомов;

Группа «Alice in Jeans» - в репертуаре каверы и авторские песни.

Если кого-то забыл, простите великодушно. Есть ещё сольные исполнители.

Не хотелось бы о грустном, но артистам сейчас сложно приходится. Практически все мои коллеги-музыканты параллельно занимаются чем-то ещё. Музыка – скорее хобби, чем профессия. Организовать сольный концерт почти невозможно.

Такой странный парадокс: раньше мы мечтали о хороших инструментах и качественной усилительной аппаратуре, но у нас был доступ к любой концертной площадке; сейчас у всех есть инструменты, и с аппаратурой всё окей, а концерты – большая редкость.

Хотелось бы, чтобы молодые парни и девчонки приобщались к музыке. Не обязательно к рок-н-роллу, рок-н-ролла в чистом виде не осталось. А музыка была, есть, и будет всегда.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.