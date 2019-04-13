Почему Ибрагим-бек помог душанбинскому гарнизону Красной Армии в 1922 году? Сегодня мы расскажем вам об этом малоизвестном факте истории гражданской войны в Таджикистане.

Эта история произошла 95 лет назад, и воспоминания о ней вы не прочтете ни в одном историческом труде о советском прошлом Средней Азии. И лишь в 1989 году, ветеран-чекист, участник тех далеких событий Абдулло Валишев поделился своими воспоминаниями и свидетельствами в небольшой книге, изданной очень маленьким тиражом в Душанбе к юбилею органов госбезопасности Таджикской ССР.

Сталинабад, 1931 год, Ибрагим-бек в автомобиле сотрудников ГПУ перед его отправкой в Ташкент. Рядом с ним сидит председатель ГПУ Таджикской ССР Дорофеев, в центре - один из участников операции по поимке Ибрагим-бека лейтенант госбезопасности Абдулло Валишев. На дальнем плане железнодорожное депо г. Душанбе, здание сохранилось до сих пор.

В советские годы факт соглашения, заключенного военными чекистами с непримиримым врагом советской власти, в результате которого были спасены сотни жизней солдат Красной Армии, не оглашался.

Полевой командир Ибрагим-бек вошел в советскую историографию как самый известный лидер движения басмачей, боровшихся с советской властью в 20-е годы прошлого столетия. Многие годы он был главным кинозлодеем советского кино и антигероем советской литературы. Для одних он был непримиримым врагом, для других стал примером борца за свободу.

Десять лет Ибрагим-бек вел непримиримую войну с советской властью, пока наконец в 1931 году не сдался сам, осознавав бесполезность продолжения войны против Советов. Был осужден и расстрелян.

На судебном процессе против Ибрагим-бека никто не захотел вспомнить о том, что злейший враг советской власти спас от смерти сотни красноармейцев.

«Душанбинские события»

В 1921 году для разгрома басмаческого движения и укрепления советской власти в Восточную Бухару (ныне Центральный и Южный Таджикистан) был направлен Усман Ходжаев, занимавший тогда должность председателя ЦИК Советов Бухарской Народной Республики (БНСР), который вместе с консулом РСФСР Нагорным выехал в Душанбе.

Июнь 1931 года, кишлак Ляур. Плененный Ибрагим-бек в окружении чекистов. Отсюда самолетом «Юнкерс Ф-13» Ибрагим-бек был доставлен в Сталинабад. Снимок сделан перед посадкой в самолет.

Несколько позже в столицу БНСР Бухару прибыл бывший военный министр Турции Энвер-паша. Он встретился с рядом высокопоставленных чинов из правительства и бывшими турецкими офицерами, попавшими в плен во время Первой мировой войны. После крушения Бухарского эмирата большинство этих пленных поступило на службу в органы власти БНСР.

Однако после приезда Усман Ходжаев, будучи под большим влиянием турок и высоко чтя имя Энвер-паши, встал на путь измены республике. И как только представился удобный случай, он попытался разоружить в Душанбе гарнизон Красной Армии и покончить с советской властью. Этот эпизод вошёл в историю Таджикистана под названием «Душанбинских событий».

15 октября 1921 года 8-й стрелковый полк и конноартиллерийская горная батарея были выведены из Душанбе в район Гузара и Широбада. В гарнизоне остались два батальона 7-го стрелкового полка, которые должны были поддержать конный отряд бухарских войск, возглавляемый заместителем военного назира БНСР Али-Ризой - бывшим полицмейстером Константинополя (Стамбул с 1930 года. - Ред.), - прибывший в Душанбе.

Недовольные новой властью силы подняли антисоветский мятеж и ликвидировали местные органы управления в Каратегине, Дарвазе, Бальджуване, Кулябе, Джиликуле.

Возглавил протестное движение лидер басмачей - Ибрагим-бек.

На помощь восставшим против новой красной власти из Бухары в Термез выдвинулся Энвер-паша. Продвигаясь вглубь Восточной Бухары, он установил связь с находившимся в Душанбе командиром бухарского отряда Али-Ризой и полностью посвятил его в свои планы по ликвидации советской власти в Восточной Бухаре. Полагаясь на свой авторитет, Энвер-паша очень надеялся, что его поддержат все вооруженные антиправительственные формирования.

Однако отряд Энвера был встречен локайскими басмаческими отрядами и разоружен, несмотря на протесты и разъяснения Энвер-паши, что он пришел к ним на помощь, как их брат, мусульманин. Ибрагим-бек, желавший единолично управлять Восточной Бухарой, не поверил Энверу, и тем более не желал делить власть с каким-то «пришельцем». Он арестовал Энвер-пашу вместе с другими турецкими офицерами и никуда их от себя не отпускал.

Бухарский эмир Сейид Алим-хан был взбешен поведением своего подчиненного, он потребовал освободить Энвер-пашу, немедленно приступить к штурму Душанбе и уничтожить красноармейский гарнизон.

Эмир Алим-хан, не будучи до конца уверен в том, что Энвер-паша борется в его пользу, долго колебался между Ибрагим-беком и Энвером. И все же эмир принял решение, направив письмо Ибрагим-беку, чтобы он подчинился Энвер-паше, так как он, эмир Алим-хан назначил пашу главнокомандующим всеми армиями ислама.

Тогда же Энвер-паша решил штурмом овладеть Душанбе и уничтожить красноармейский гарнизон (700 человек). Но, несмотря на крайне тяжелое положение, обусловленное длительной блокадой, голодом, болезнями, недостатком питьевой воды и лекарств, осажденный гарнизон Красной Армии все же продолжал удерживать Душанбе в своих руках. Начальник гарнизона Владимир Мартыновский в донесении штабу Туркестанского фронта сообщал о критическом положении, в котором оказались красноармейцы, и просил скорейшей помощи.

Наконец из штаба Туркестанского фронта на запросы командования гарнизона 11 декабря 1921 года был получен ответ: «Гарнизону Душанбе разрешаю в случае полной невозможности выдержать осаду до прихода подкрепления начать постепенный отход на Денау, задерживаясь в пунктах, удобных для обороны, имеющих продовольствие. Требую от гарнизона проявления доблести и выполнения долга и разрешаю отход, только испытав все средства защиты и нанося противнику при отходе наибольший вред. Команд. Туркфронтом А.Белый».

В ответной телеграмме в адрес Штаба Туркфронта начальник душанбинского гарнизона Мартыновский сообщал: «Болезни и истощение вывели из строя 80% личного состава. Десятки красноармейцев убиты и ранены. Осуществить прорыв из плотного кольца окружения практически невозможно».

Карта БНСР, пунктиром обозначены границы Восточной Бухары.

Вынужденное соглашение

Выход из этого, казалось, безвыходного положения был найден чекистами осажденного гарнизона, которые были хорошо осведомлены об истинных отношениях между различными группировками, осаждавшими Душанбе.

Местному ЧК было хорошо известно, что соглашение о сотрудничестве между Ибрагим-беком, Энвер-пашой и джадидами с обеих сторон было продиктовано конъюнктурными соображениями. Тщательно взвесив эти обстоятельства, чекист Зариф Абдуллаев разработал план вывода гарнизона из Душанбе с помощью… Ибрагим-бека.

Начальник гарнизона направил Ибрагим-беку письмо с предложением заключить взаимовыгодное сепаратное соглашение. Согласно нему командование гарнизона должно вывести из Душанбе все воинские части, а Ибрагим-бек обеспечить их продовольствием, лошадьми и фуражом. Взамен он получал всю полноту власти в Душанбе.

Причем управлять он должен от имени БНСР, как ее официальный представитель. Кроме того, предлагалось после завершения вывода кзыл-аскеров совместно выступить против общего врага – отрядов джадидов, прибывших из Бухары.

Положение войск Энвер-паши и Ибрагим-бека в Восточной Бухаре к апрелю 1922 года.

Расчет чекистов оказался верным. Ибрагим-бек ответил согласием на предложение командования душанбинского гарнизона. Направив коменданту душанбинского гарнизона письмо следующего содержания: «Товарищи, мы вас благодарим за то, что вы хорошо дрались с джадидами, на которых вы полагались, что они пойдут за большевиками, но вы ошиблись. Я, Ибрагим - бек и мир, хвалю вас за это и жму вашу руку. Открываю вам дорогу на все четыре стороны и еще могу дать фураж и лошадей, только убирайтесь с нашей территории».

Вслед за ответом он направил в распоряжение гарнизона сто подвод с продовольствием и фуражом и… боеприпасами, а затем, как и было предусмотрено условиями соглашения, обеспечил безопасный коридор и позволил частям Красной Армии беспрепятственно покинуть Душанбе.

Эта военно-дипломатическая акция позволила спасти части Красной Армии, размещенные в Душанбе, от неминуемого разгрома и внесла серьезный разлад в отношения Ибрагим-бека и Энвер-паши.

Паша метал громы и молнии на голову Ибрагим-бека, обвиняя его в предательстве, когда узнал о случившемся. Али-Риза приказал своим джигитам бить ибрагимбековские отряды из всех видов оружия…

Но это были пустые угрозы. Отряды Ибрагим-бека во много раз превосходили энверовские силы. Ибрагим-бек приказал им убираться из Душанбе по-хорошему. Энвер-паша со своими отрядами покинул Душанбе и перебрался в лагерь курбаши (полевого командира) Ишана Султана из Каратегина.

Правитель Гиссарской долины

Ибрагим-бек стал фактическим правителем Гиссарской долины. Но продлилось его правление недолго, летом 1922 года красные части вернули утраченные позиции. Лидер басмачей и его отряды спешно покинули Душанбе и бежали в Афганистан.

В апреле 1931 года Ибрагим-бек перешел советско-афганскую границу с девятитысячным отрядом, обратившись с воззванием «ко всем братьям - татарам, казахам, армянам, русским, узбекам, таджикам и другим народам», призывая их восстать против советской власти.

Сотрудники оперативной группы ОГПУ Таджикской ССР по захвату Ибрагим-бека. Чекисты Васильев и Валишев, в центре командир добротряда Мукум Султанов сразу после поимки Ибрагим-бека. Снимок сделан для газеты "Советский Таджикистан".

Он хорошо знал о напряженной социально-политической обстановке, складывавшейся в Средней Азии в ходе проводимой сплошной коллективизации. Большевики игнорировали существовавшую реальную обстановку. Нарушался принцип добровольности. Разъяснительная работа с дехканами подменялась грубым администрированием, вызывавшим резкое недовольство крестьян, причем не только середняков, но и бедняков.

Ибрагим-бек очень рассчитывал на поддержку народа.

Наконец после почти двухмесячных ожесточенных боевых действий Красной Армии с отрядами Ибрагим-бека тяжелые бои в горах и предгорьях Южного Таджикистана завершились. Уже к началу июня 1931 года в боях с Красной Армией отряды Ибрагим-бека потеряли 1 тысячу 224 человека убитыми. 75 человек было взято в плен. 314 добровольно сложили оружие. Сам Ибрагим-бек сдался советским властям 23 июня 1931 года.

Воспоминания руководителя операции по поимке Ибрагим-бека чекиста Абдулло Валишева: «У Ибрагим-бека при обыске были изъяты большие золотые карманные часы и записку, в которой бек уведомлял нас, что решил добровольно сдаться властям».

Из докладной записки командира добротряда Мукума Султанова, которому сдался Ибрагим-бек: «Я доложил Валишеву о выполнении задания, передал ему взятых в плен со всем оружием. Ибрагим-бек просит не забыть передать начальству записку для приобщения к материалам о его задержании…».

13 апреля 1932 года решением тройки ОГПУ Ибрагим-бек был приговорен к высшей мере наказания - расстрелу.

После публикации

Публикация про Ибрагим-бека впервые появилась на нашем сайте в 2017 году, после чего она получила неожиданное продолжение. Автору материала Гафуру Шерматову написала внучка того самого чекиста, который вел переговоры с Ибрагим-беком – Альмира Бурнаева.

«Абдулаев Зариф мой дедушка – отец моей мамы. После прочтения вашей статьи загадка гибели деда, кажется, стала проясняться. В начале апреля 1932 года дедушка был арестован ОГПУ, а 11 апреля 1932 года он скончался. Официальная версия ОГПУ – умер от брюшного тифа. Но моя бабушка утверждала, что его убили. Даты гибели Зарифа Абдулаева (11 апреля 1932 года) и расстрельный приговор Ибрагим-беку (13 апреля 1932 года) может свидетельствовать о связи их гибели.

Зариф Абдуллаев с супругой, семейный архив Бурнаевой

Абдулаеву Зарифу не были предъявлены никакие обвинения. Официально он не был репрессирован, соответственно, и не был реабилитирован. Бабушка говорила, что Абдулаев – это псевдоним. Мой дедушка взял эту фамилию, чтобы скрыть свое происхождение. На самом деле он был мурзой – потомком Абылайхана из Туркестана.

Возможно, именно это было известно Ибрагим-беку, и он в 1922 году пошел на соглашение с Красной Армией во время Душанбинских событий, позволив обреченным бойцам выйти из Душанбе, а после ареста дедушки на допросах рассказал об этом чекистам.

Зариф Абдуллаев в центре семейный архив Бурнаевой

Зариф Абдуллаев родился в 1894 году. Отец дедушки – казах (мурза из рода Аблайхана из Туркестана), а мама была узбечкой. Он его сестра (Фатима) осиротели малолетними и их воспитал дядя, который дал им хорошее образование. Зариф учился на финансово - экономическом факультете Московского университета, а его сестра стала детским доктором (где училась, не знаю). Еще до 1917 года, во время учебы в Московском университете, Зариф участвовал в революционных кружках (из рассказа бабушки). После революции был направлен в Туркестан для работы в ЧК».

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