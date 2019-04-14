Если приход весны означает прилив жизненной энергии, то для женщин Бохтара, бывшего Курган-тюбе, весна – это новый сезон работы на женском рынке труда. Здесь, на местном рынке мардикоров, работает более ста женщин, которые вынуждены на себе тянуть всю семью. Причем, собираются тут женщины не только из Бохтара, но и из близлежащих к городу районов.

С начала 2000 годов в Таджикистане в крупных городах образовались стихийные рынки труда, которые в народе называют мардикорбозор. Если ранее на них предлагали свои услуги разнорабочего только мужчины, то уже несколько лет тут можно встретить и женщин, которые также готовы выполнять любую работу за небольшую оплату: надо кормить семью.

Административный центр Хатлонской области - это первый город в стране, где мардикорами являются женщины. Атмосфера там не радостная, на лице каждой женщины - печать постоянных забот о семье.

Подъезжают машины, хозяева которых начинают торговаться с женщинами о стоимости работы. Женщины берутся за любую работу – лишь бы не возвращаться домой с пустыми руками. За день они получают максимум 30 сомони. Они берутся практически за любую работу: собирают хлопок, работают в огороде, подметают дворы, моют посуду и прочее.

После серий материалов о женском мардикорбозоре в СМИ местные власти навестили женщин на этом рынке, и обещали им помочь предоставить новые, легальные рабочие места.

Но, как рассказали нам женщины на условиях анонимности, за местными властями приехала и местная милиция, которая потребовала от них больше не появляться на этом рынке, дабы не порочить город.

«Десятки раз нам уже говорили, что откроют заводы и создадут рабочие места, но дальше слов это никуда не идет. Мы уже не верим никому, и свой хлеб добываем сами», - говорят женщины.

В управлении занятности населения министерства труда, защиты и занятости населения в Бохтаре «АП» отметили, что большинства женщин, которые подрабатывают на этом рынке, не имеют среднего образования, не говоря уже о высшем.

«Женщины не соглашаются на ту работу, которую им предлагает Минтруда», - отметил специалист управления Зиёдулло Маидзоде.

По его словам, они предлагают им работу уборщиц в государственных ведомствах с зарплатой в 500 сомони, но женщины почему-то отказываются.

И женский мардикорбозор сегодня продолжает стоять в ожидании подвернувшегося заработка…

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