Нумонджон Юсупов, возглавивший футбольную команду «Худжанд» в феврале 2018 года, решением руководства клуба отправлен в отставку, сообщает пресс-служба Федерация футбола Таджикистана.

Сообщается, что врач команды Зухриддин Джураев также покинул свой пост, а Шухрат Умаров снят с поста старшего тренера и переведён на должность главного тренера детской команды «Худжанд» до 14 лет.

«Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Шариф Зиёев, в прошлом игравший в составе «Худжанда», ранее главный тренер молодёжного состава. Его помощником стал Фаррух Марофиев. Место врача команды занял выпускник Красноярского медицинского института Фируз Таджиев», - сообщает ФФТ.

Отмечается, что причина изменений в тренерском штабе – неудовлетворительные результаты команды на старте сезона.

Нумонджон Юсупов ФФТ

Тем временем, пресс-служба ФФТ в другой новости опровергает отправление Нумондджона Юсупова в отставку и сообщает, что он сам принял такое решение.

«Вчера после поражения от «Истаравшана» в матче второго тура чемпионата Таджикистана (1:2) я принял решение об уходе в отставку. После ответного матча с «Ахалом» в Кубке АФК-2019 у команды пошёл спад. Мы проиграли три игры на старте сезона. Это мое упущение, что не смог подготовить команду, настроить их на матчи против «Истиклола» и «Истаравшана». Я понял, что «Худжанду» нужен новый человек, который станет главным тренером и сможет влить новую кровь в клуб», - сообщается на сайте ФФТ от имени Нумондджона Юсупова.

Теперь уже бывший тренер поблагодарил игроков, тренерский штаб, руководство клуба и болельщиков за совместную работу и поддержку. Он пожелал «Худжанду», тренерскому и административному штабу успехов в их дальнейших играх.

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