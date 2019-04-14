В Душанбе в начале апреля был задержан главарь вооруженной группировки по кличке Джинджак. Он обвиняется в захвате заложников и разбойных нападениях.

Нам стало интересно, а какие прозвища имели другие таджикистанцы, представшие перед правосудием?

В последние годы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции раскрыли ряд преступлений прошлых лет. Так, недавно по подозрению в разбойном нападении и взятии в заложники был задержан житель города Вахдат, лидер вооруженной группировки Ёкуб Ахрорзода по прозвищу «Джинджак».

В августе 1999 года задержанный, вступив в сговор с жителем района Рудаки Джамшедом Абоевым по прозвищу «Иван» и другими лицами, на территории махаллы Яккатол города Вахдата, угрожая огнестрельным оружием гражданину Шерали Юсуфову, отобрали его автомашину “МАРК-2”, стоимостью 16000 долларов США и скрылись с места происшествия. Во время следствия также было установлено, что Ахрорзода в том же году, войдя в квартиру гражданина Абдусалома Наджмиддинова в селе Дусти города Вахдат и угрожая огнестрельным оружием, присвоил себе два видеомагнитофона, один музыкальный центр, 8 голов крупного рогатого скота и другие вещи на сумму 1000 долларов США. После этого он вывез со своими подельниками Наджмиддинова и его брата в кишлак Вахдатобод и закрыли их в доме Ё. Ахрорзода, продержав их в качестве заложников в течение трех суток: за их освобождение они требовали "Камаз". Ахрорзода аналогичным образом в августе 1999 года взял в заложники жителя района Рудаки Сафеда Гафурова, 1923 года рождения, и, продержав несколько дней, отпустили его, получив выкуп в размере 11 тысяч долларов США.

В отношении Ёкуба Ахрорзода возбуждено уголовное дело по статьям 181 (Захват заложника) и 249 (Разбой) Уголовного Кодекса Республики Таджикистан, ведется следствие.

«Кобра» и «Медведь» больше не выйдут на охоту

В феврале прошлого года по подозрению в совершении серийных краж в Душанбе был задержан 21-летний житель района Испечак Умарджон Махмадиев, известный в преступном мире по кличке «Кобра».

Задержанный «промышлял» тем, что в ночное время суток открывал окна припаркованных возле жилых домов личных автомобилей горожан и гостей столицы, и похищал из них ценные вещи - видеорегистраторы, мобильные телефоны, денежные средства.

Любят присваивать себе клички даже правонарушители мелкого калибра. Так, в сентябре прошлого года по факту дебоширства в общественном транспорте был задержан 51-летний житель Душанбе, уроженец района Рашт Алишер Халимов.

Задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в салоне маршрутки №28. Он оскорблял водителя и пассажиров, и несколько раз ногой ударил по двери автомашины. При этом кричал, что его зовут «Аюб-пистолет», и никто не посмеет с ним связываться. Правонарушитель был задержан.

Куда более серьезные преступления совершал уроженец Таджикистана по кличке «Малыш». В начале августа 2014 года российские СМИ сообщили о том, что сотрудники МУРа задержали криминального авторитета по прозвищу "Малыш" (он же - Баходур Кобилов) и двух его земляков-сообщников, подозреваемых в совершении разбойных нападений на инкассаторов.

Его не удавалось поймать, поскольку «Малыш» временами появлялся в России под разными документами, совершал разбойные нападения и возвращался обратно.

В начале того года МУР сообщил о задержании другой преступной группировки, в состав которой входили около 50 граждан Таджикистана. Среди них, которых причисляли к «высшему свету» российского криминала, в СМИ назывались имена Бориса Красиловского, известного как «Боря Душанбинский», и Шерали Шарифова по кличке «Шерка».

В марте 2016 года силовики Таджикистана при содействии местных жителей задержали жителя Хорога Анваршо Имроншоева по кличке «Анвари хирс» («Анвар медведь»), который в течение длительного времени занимался распространением наркотиков среди молодежи города.

«Полевые командиры» 90-х. От «Седого» до «Гитлера»

Давать прозвища известным людям – довольно распространенная традиция в нашей стране, особенно в южных регионах. Имели их и некогда грозные таджикские «полевые командиры» гражданской войны.

Пожалуй, самым значимым лицом Народного фронта был Сангак Сафаров. Прозвище «Бобои Сангак» он получил еще со времен своего криминального прошлого – за солидный возраст и авторитет.

Не менее известным командиром был генерал Гаффор Мирзоев. Ранняя седина в волосах послужило тем, что он получил в народе прозвище «Гафор Седой».

Среди командиров оппозиции также были командиры с необычными прозвищами.

Так, один из них - Мирзо Зиёев имел прозвище «Джага». Говорят, в мирное время он работал в Пяндже киномехаником и часто крутил индийский фильм «Бродяга». Именем одного из его героев его и прозвали.

В августе 2001 года был убит во время спецоперации бывший полевой командир Рахмон Сангинов по прозвищу «Гитлер».

О том, почему его назвали именем главаря фашистской Германии, сам Сангинов в интервью российским журналистам говорил следующее:

- Когда я учился в школе, в преддверии Дня победы там готовили спектакль о войне. Начали искать ребят на роль Гитлера, проводили отбор. В итоге выбрали меня, и я сыграл эту роль на школьном мероприятии 9 мая. С тех пор меня начали называть «Рахмон Гитлер».

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