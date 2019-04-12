«Азия-Плюс» в прошлом году решила присоединиться ко Всемирной космической неделе, которая проходила с 4 по 10 октября. Тогда мы пригласили юных любителей астрономии к нам в редакцию. Дети рассказали много интересного, некоторые из них в своих познаниях о космосе смогли даже дать фору нашим журналистам.

Сегодня, в День космонавтики, мы решили вспомнить этот сюжет и показать его вам. А вы знаете больше этих детей?