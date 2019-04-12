В Международный день полета человека в космос мы решили рассказать вам о вкладе Таджикистане в процесс освоения космоса, исследуя тему от древности до наших дней.

Астрономические исследования древних таджиков

В священной книге зороастризма «Авесте» содержатся представления о Земле и Вселенной, о взаимном расположении небесных тел и причинах их движения, а также их влиянии на благополучие людей.

Астрологией серьезно занимались великие ученые средневековья Мухаммад Ал-Хорезми, Абу Райхан Беруни, Абу Махмуд Худжанди, Абу Али ибн Сино, Омар Хайям, Абу Вафо и другие. Ал-Беруни установил угол наклона эклиптики к экватору, рассчитал радиус Земли, описал изменение окраски Луны при лунных затмениях и солнечную корону при солнечных затмениях. В его честь названы лунный кратер и астероид №9936. А Абу Махмуд Худжанди сконструировал так называемый Фахриев секстант (угломерный инструмент для геодезических и астрономических наблюдений), который позволил проводить наблюдения на небосводе по новому принципу.

Абу Али ибн Сино первым из среднеазиатских ученых наблюдал весьма интересное астрономическое явление: прохождение Венеры через диск Солнца, а также вычислил широту и склонение Луны с помощью ранее составленных астрономических таблиц и установил ее кульминационную высоту для данного времени.

В 1428 году в знаменитой обсерватории Улугбека в Самарканде были подготовлены новые астрономические таблицы (включающие каталог 1018 звезд), пользовавшиеся большой популярностью на Востоке и на Западе.

Открытие новой звезды

4 августа 1936 года директор Таджикской астрономической обсерватории (потом она была названа Сталинабадской) Цесевич в своем письме, адресованном секретарю ЦК КП(б) Таджикистана Шадунцу, сообщил, что в обсерватории была открыта новая звезда в созвездии Ящерицы.

Выяснилось, что астрономами Таджикистана она была открыта раньше, чем кем-либо в мире. О приоритете открытия этой звезды учеными Таджикистана было заявлено на страницах немецкого журнала «Астрономические известия».

За 8 лет, с 1940 по 1949 год, сотрудники обсерватории исследовали более 280 звезд, и 72 из них были исследованы впервые.

Фотография кометы Галлея

В 1980 году на горе Санглох (2300 м над уровнем моря), в 80 км от Душанбе, была построена обсерватория, где были сделаны важные открытия.

Благодаря превосходным астроклиматическим условиям и большому числу ясных ночей в году обсерватория стала отличным пунктом для наблюдения небесных явлений. Именно на однометровом телескопе Санглохской обсерватории в 1986 году была получена фотография кометы Галлея, которая обеспечила в будущем оптимальное сближение с ней космических миссий «Вега-1» и «Вега-2».

Изучение физики малых тел во Вселенной

Работа ученых Института астрофизики заключалась в изучении физики малых тел. Эту нишу занимали таджикские астрофизики не только в бывшем Союзе, но и в мире. Открытие мирового значения сделали Пулат Бабаджанов и его коллеги, которые изучили так называемые метеорные потоки.

Наряду с грандиозным вкладом в фундаментальную науку это открытие имело и чисто практическое применение. Многие ведь видели «падающие звезды» - небольшие частички, летающие в космосе, которые полностью сгорают в земной атмосфере, давая нам повод загадать желание. А вот сталкиваясь в космосе с искусственными спутниками и космическими кораблями, такие «малыши» могут нанести им серьезные повреждения. Многие спутники выходили из строя, когда их пробивало такое мизерное тело.

Пулат Бабаджанов лично открыл много метеорных ассоциаций и обозначил несколько тысяч их орбит в межпланетном пространстве. Даже сложно представить, сколько денег в результате этого сэкономила космическая промышленность! Ведь любая поломка в космосе оборачивается ущербом в миллионы долларов.

Открытие метода мгновенной экспозиции

В Таджикистане существует три обсерватории – Гиссарская, Санглохская и Памирская. В Гиссарской обсерватории собрана уникальная аппаратура, высокоточная астрономическая установка. В мире всего три таких прибора. Именно в Гиссарской обсерватории был разработан метод мгновенной экспозиции, известный теперь во всем мире. Выдержка при нем меньше чем одна тысячная секунды. Эта работа стала толчком к целой серии исследований по всему миру.

Один из открывателей кометы Чурюмова – Герасименко

Эта комета была открыта в 1969 году Климом Чурюмовым и Светланой Герасименко. Светлана Ивановна Герасименко - таджикистанский и украинский астроном, проживающий в Таджикистане.

В экспедиции в Алматы на 50-сантиметровом телескопе, наблюдая комету Комас Сола, они сделали фото, на котором ими была обнаружена еще одна комета, получившая название по именам первооткрывателей: комета Чурюмова – Герасименко.

На комете в течение 12 лет работал международный космический аппарат «Розетта», после чего небесное тело получило мировую известность.

Благодаря собранным с помощью «Розетты» сведениям, ученые смогли делать выводы о прошлом Солнечной системы и размышлять о её будущем.

Именем Светланы Герасименко назван астероид №3945.

Самая высокогорная станция «Памир–Чакалтай»

В горах Памира на высоте 4,5 тысячи метров над уровнем моря расположен Международный научно-исследовательский центр по изучению космических лучей «Памир–Чакалтай», основа которого была заложена для проведения ядерных исследований еще в 40-х годах прошлого века Сталиным. Таких высокогорных станций в мире две: одна - в Мургабе, другая - в Боливии. У них фактически одна функция. В Боливии смотрят Южное полушарие, а на Памире - Северное. Эти станции - зеркала, которые отражают космические лучи сверхвысоких энергий, то есть космические лучи там падают на Землю почти со скоростью света.

Пакистанский физик, лауреат Нобелевской премии по физике Абдус Салам так отзывался об этой станции: «Памирская лаборатория космических лучей - это уникальная и незаменимая база для физиков всего мира, она стерла все политические и национальные границы, и ее следует сохранить как памятник просвещенности таджикского народа».

Малая планета «Таджикистан»

Малых планет, названных в честь Таджикистана и таджикистанцев, десять. Одна из самых маленьких планет Солнечной системы, расположенная между Марсом и Юпитером, получила название Tadjikistan, решение о регистрации планеты под таким названием было принято международным сообществом астрофизиков, чтобы отметить «вклад таджикских ученых в изучение небесных тел». Расстояние от этой планеты до Земли составляет 250 млн км, а от Солнца, полный оборот вокруг которого она совершает за пять лет, - 463 млн км.

Есть во Вселенной малая планета в честь Гиссарской обсерватории – GisAO, а также планеты в честь таджикских ученых - Babadzhanov и Kokhirova.

Уникальный комплекс «ОКНО» в Нуреке

Оптико-электронный комплекс «ОКНО» (аббревиатура изначально означала «оптический контроль небесной области») - комплекс контроля космического пространства при помощи телескопов, предназначен для оперативного получения сведений о космической обстановке, для каталогизации космических объектов искусственного происхождения, определения их класса, назначения и текущего состояния.

Комплекс позволяет обнаруживать любые космические объекты, в том числе и геостационарные орбиты. К слову, те объекты, которые с космонавтами на борту, находятся на очень низких высотах, всего сотни полторы километров, а уникальность «ОКНА» в том, что комплекс может контролировать объекты на высоте от 2 тысяч до 50 тысяч км от Земли!

Комплекс входит в состав Космических войск РФ и расположен на высоте 2216 м над уровнем моря в местечке Санглох, неподалеку от Нурека.

Флаг Таджикистана в космосе

И хотя из Таджикистана еще никто не летал в космос, наш национальный флаг 14 лет назад был развернут в космосе и находился там около 7 месяцев.

Первый космонавт Центральной Азии Солиджон Шарипов в память о своем дедушке-таджике взял флаг с собой на орбиту, где находился в составе десятой экспедиции. Этот флаг пробыл вместе с Шариповым на борту Международной космической станции в течение 193 суток. Он находился на орбите наряду с флагами стран-участниц космических полетов. Немногие государства на сегодняшний день могут похвастаться этим.

Также Солиджон Шарипов брал с собой в полет флаг Кыргызстана, гражданином которого он является, и после приземления вручил его президенту страны. А флаг Таджикистана до сих пор находится у космонавта, который планировал передать его в Национальный музей в Душанбе. По некоторым причинам пока этого не произошло.

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