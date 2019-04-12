Потребности и задачи, с которыми сталкивается бизнес на этапах развития - разные. Мы пообщались с экспертами в области бизнес - планирования, маркетинговых исследований и менеджмента, которые рассказали, для чего нужны профессиональные консалтинговые услуги бизнесу.
Азизулло Авезов, Генеральный директор «Бизнес Консалтинг Групп»:
- Бизнес-план является мощным инструментом для развития компании. Он обязателен для привлечения инвестиций, получения кредитов, необходим, когда нужно найти перспективы развития или выйти на новый рынок, определить цели. Без бизнес-плана трудно обойтись, если нужно сформулировать стратегию и разработать план действий, определить критерии, которым должны соответствовать новые продукты, оценить производственные и коммерческие затраты. Он позволяет выявить, справится ли кадровый состав с поставленными целями, разработать маркетинговую политику и занять твердую позицию на рынке.
С помощью бизнес-плана легко оценить финансовое состояние предприятия, по-новому взглянуть на трудности, препятствующие развитию.
Кахрамон Бакозода, директор Центра социологических исследований "Зеркало":
- Потребность в качественных маркетинговых исследованиях возникает на разных этапах развития бизнеса. Например, когда руководитель небольшого бизнеса приходит к пониманию, что его идея нуждается в объективной независимой оценке. У зрелого бизнеса - когда для принятия решения недостаточно мнения нескольких человек или же мнения ключевых партнёров расходятся. В этом случае компании обращаются в независимые агентства, чтобы получить оценку рыночной ситуации.
Большинство крупных компаний проводят аналитические исследования, как внутренними ресурсами, так и внешними, и уже на основании полученных данных принимают решения. Иначе говоря, маркетинговые исследования являются продуктом более развитого рынка и бизнеса.
Дилором Кувватова, Генеральный директор NextView Consulting:
- Я ещё не встречала такого бизнеса, которому не понадобился бы маркетинг. Он помогает развитию и масштабированию бизнеса, выстраиванию отношений с клиентами и партнерами. Каждый бизнес нуждается в маркетинговой стратегии, упрощается процесс разработки продукта, с её помощью определяются оптимальные цены и налаживаются коммуникации, наличие качественной маркетинговой стратегии дает компании конкурентное преимущество.
Существуют более 20 видов маркетинга, у каждого своя роль в развитии и продвижении бизнеса. С помощью маркетинга можно продвинуть продукт, привлечь новых клиентов, улучшить качество продукта, товара или услуги, увеличить прибыль. Другими словами, маркетинг – это неотъемлемая часть любого бизнеса!
Рахмат Хакулов, директор компании ISD Consulting:
- Если вы хотите обеспечить высокое качество продукции и услуг, отвечающих всем действующим стандартам и нормативно-правовым актам, требованиям потребителей и самой организации, то вашей компании необходимо внедрить Систему менеджмента качества (СМК). СМК позволит повысить эффективность процесса производства продукции и предоставляемых услуг, улучшить систему управления предприятием, снизить издержки производства, повысить активность персонала и создать атмосферу в коллективе. Основная философия СМК ИСО 9001 базируется на принципе «улучшению нет предела». Это связано с тем, что как бы хорош не был любой продукт или процесс, через какое-то время они обязательно будут сделаны другими компаниями ещё лучше.
Если вы считаете, что ваш бизнес нуждается в одной или нескольких из перечисленных услуг, а также других консалтинговых услугах, но не знаете, с чего начать, станьте участником программы ЕБРР «Консультации для малого бизнеса» в Таджикистане. Звоните нам по номеру +992 37 2 210763; 487011325 (26 - 30).
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