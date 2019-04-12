Совет улемов Таджикистана призвал молодых граждан страны не уклоняться от воинской службы и опубликовал специальное обращение на сайте Исламского центра Таджикистана.

«Кто любит свою Родину, должен быть преданным своей Родине, нации и культуре. Так как любовь к Родине, защита отечества, территориальной целостности, безопасность и стабильность, поклонение своей культуре и национальным ценностям является долгом каждого мусульманина. Любовь к Родине является одним из показателей имана (веры)», – говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, начался весенний призыв в ряды Вооруженных сил, и хотя часть молодёжи добровольно идут выполнять долг перед отечеством, некоторые уклоняются, и даже родители помогают им в этом.

«Уклонение от исполнения священного долга – защищать Родину является тяжким грехом, а те, кто способствуют его совершению, также совершают грех», - говорится в заявление.

Весенний призыв в ряды Вооруженных сил Таджикистана стартовал в стране 1 апреля и продлится до 31 мая.

В Хатлоне призывная кампания выполнена на 32%, в Согде - на 35%, в РРП - на 36%, в Душанбе – на 36%, всего по республике - на 36%.

В рамках нынешней кампании в армию призываются молодые люди 18-27 лет.

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