Официального ответа об истинном положении дел в профильных ведомствах получить не удаётся - энергохолдинг «Барки точик» предлагает на выбор то одну, то другую причину, а эксперты и вовсе отказываются комментировать ситуацию.

Нам остаётся довольствоваться версиями, которые были озвучены в таджикской прессе, а также мнениями специалистов, высказанных на анонимных условиях.

Версия первая. Профилактика

По данным «Барки Точик», одной из причин вынужденного лимита на свет, является профилактическая работа. «Мы обязались обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии населению страны в течение всей зимы, что было сделано.

Теперь пришло время проведения профилактических работ на линиях, которые продлятся до 15 марта», - говорилось в заявлении компании месяц назад.

"У нас были масштабные профилактические работы после зимнего периода. Вопрос уже решён, и там где свет отключали, он уже есть", - пояснил в прессе представитель компании Нозирджон Ёдгори.

Между тем, "Барки Точик" опровергает слухи о недостаточности ресурсов для полного обеспечения населения электроэнергией.

Если в конце февраля ежесуточно в стране производилось порядка 55 млн. кВт/ч., то сейчас производится $51 млн. кВт/ч. в связи со снижением потребности населения, отметили в энергохолдинге.

Версия вторая. Долги населения

«Барки точик» связывает существующие в республике проблемы также с задолженностью населения перед энергохолдингом. "Потребители обеспечивались электроэнергией всю зиму, однако не проявили серьезную ответственность при её оплате", - говорится в обращении БТ.

Отмечается, что задолженность населения за электроэнергию приближается к 1 млрд. сомони (более $106 млн.).

«В таких условиях полное и непрерывное обеспечение страны электроэнергией является очень сложным и в определённой степени невозможным», - подчеркивается в обращении. «Чтобы бесперебойно получать электроэнергию, оплатите потреблённую электроэнергию своевременно, и в полном объёме», - заключает холдинг.

Версия третья. Избыточные нагрузки

В "Барки точик" в перебоях с энергоснабжением обвинили и маленькие предприятия. В одном из своих заявлений, компания говорит, что перебои с электричеством связаны с общей уязвимостью инфраструктуры к избыточным нагрузкам.

«Так, небольшие пекарни в столице и крупных городах используют энергоемкие электропечи для изготовления продукции. Из-за этого растет общая нагрузка на сети электропередачи. Это приводит к перегоранию предохранителей на локальных подстанциях, и целые районы на несколько суток остаются обесточенными», - отмечали они.

Версия четвёртая. Нет денег на модернизацию

Энергохолдингу необходимы денежные средства для ремонта и модернизации действующих мощностей и инфраструктуры, чтобы электроэнергетическая система непрерывно функционировала.

Кроме того, говорится в обращении, «Барки точик» ежегодно за использование водных ресурсов платит 40 млн. сомони в качестве налога роялти.

Версия пятая. Уровень воды в Нуреке упал

В Таджикистане в начале марта 2019 года уровень воды в водохранилище Нурекской ГЭС составил 865м над уровнем моря, что на 8,5м ниже по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Приточность реки Вахш в районе Нурекского водохранилища увеличилась до 400 кубов в секунду, и данная тенденция идет к росту. Если этот показатель достигнет 500-600 кубов в секунду, то ГЭС может работать на приточность, без сработки запасов воды», – сообщили в «Барки Точик».

Версия шестая. ГЭС работают не на полную мощность

Ряд экспертов объясняют причину нехватки электроэнергии с тем, что, работают только 4-5 гидроагрегата Нурекской ГЭС. Фактическая мощность Нурека составляет 1340-1675 МВт из 2345 МВт потенциально возможных.

То есть, ГЭС максимум задействовано только на 71,4% от потенциальной мощности и лишь на 55,6% от установленной мощности. «Это главная причина временной нехватки электроэнергии и не удовлетворенного спроса на неё», - объясняет инженер Камолиддин Сироджиддинов.

По словам экспертов, такая же ситуация наблюдается во всех остальных ГЭС и ТЭЦ республики.

Версия седьмая. Выработанная электроэнергия временно идёт в Рогун

Косвенно, другой причиной нехватки вырабатываемой электроэнергии для населения может являться её передача на Рогунскую ГЭС.

Дело в том, что в последние месяцы, по неофициальным сведениям, насосные установки откачивают фильтрационную воду из нижней части плотины Рогуна, а функционирование насосных установок требует бесперебойного снабжения электроэнергией.

Версия восьмая. Нехватка квалифицированных спецов для обслуживания ГЭС

По мнению эксперта по энергетике Гуломуддина Сайфиддинова, систематические отключения связаны с нехваткой рабочих рук, способных обеспечить в срок профилактику и быстрый ремонт инфраструктуры.

«Наши лучшие специалисты в основном трудятся в России. Здесь мало хороших должностей, мало работы, хаос с кадрами, а потому многие хорошие специалисты покидают Таджикистан и едут в Россию или другие страны», - отмечает Г.Сайфиддинов.

Версия девятая. Продажа электроэнергии за рубеж

Некоторые аналитики уверены в том, что выработанной электроэнергии в Нурекской ГЭС и других электростанциях вполне хватает населению, однако Таджикистан основную её часть продает, в основном Афганистану и Узбекистану по 4 и 2 цента за 1 квт соответственно.

«Международные соглашения о поставке электроэнергии нельзя нарушить, а население может подождать», - говорят они.

В первые два месяца 2019 года Таджикистан экспортировал за рубеж электроэнергию на 7,8 млн. долларов, что на 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Версия десятая. Реабилитация Нурека

Очередной официально не подтвержденный слух – негласно введенный лимит на электроснабжение может быть связан с реализацией проекта «Реабилитация Нурекской гидроэлектростанции». По причине устаревания основного оборудования сейчас станция работает на мощности 2600 МВт (обычная её мощность - 2700 МВт). Но, по словам некоторых специалистов на ГЭС сократилась выработка. На сколько – не известно, официально таких данных тоже нет.

Во время замены оборудования, возможно, идет отключение.

Как известно, президент Таджикистана 20 марта этого года дал старт проекту, который будет реализован в два этапа. Первый этап проекта состоит из трех частей – замена 3-х агрегатов и их вспомогательного оборудования, замена автотрансформаторов (6 единиц однофазовых 220/500 кВ автотрансформаторов) и обеспечение безопасности плотины, срок реализации запланирован на 5 лет (2019-2023 годы). Второй этап проекта, стоимостью $148,6 млн., охватывает реконструкцию 6 остальных агрегатов и вспомогательного оборудования станции, и будет реализован в течение 5 лет (2024-2028 годы).

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