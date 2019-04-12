Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на полтора года запретил госзакупку импортных лекарств при наличии отечественных аналогов. Об этом говорится в его постановлении «О дальнейших мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли республики в 2019-2021 годах».

С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года при закупках лекарств государственный заказчик будет отклонять все заявки на поставку импортных препаратов и изделий, если имеются два и более узбекских производителей аналогичной продукции.

Ожидается, что таким образом страна преодолеет зависимость от импорта фармацевтической продукции. При этом, узбекским производителям лекарств и медизделий будут возмещаться процентные расходы в течение двух лет по кредитам, не превышающим в эквиваленте $1 млн.

Надзор над производством, изготовлением и оптовой реализацией лекарственных средств и изделий медицинского назначения и лицензированием фармацевтики будет осуществлять Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Узбекистана.

При агентстве будет создан Фонд поддержки и развития фармацевтической отрасли, деньги которого пойдут на предоставление грантов НИИ и отечественным производителям для организации научных разработок по созданию новых видов фармацевтической продукции, оснащение НИИ и лабораторий оборудованием и техникой, доклинические и клинические исследования в отечественных учреждениях ранее не производимых лекарств.

Постановлением также преудусмотрено, что к 1 января 2022 года все лаборатории по проведению доклинических исследований фармацевтической продукции, клинические базы Минздрава Узбекистана по проведению клинических исследований подлежат обязательной сертификации на соответствие национальнымтребованиям Надлежащей лабораторной практики (GLP).

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