План весеннего призыва в ряды Вооруженных сил Таджикистана на 11 апреля выполнен по республике на 36%. Горный Бадахшан первым отрапортовал о перевыполнении плана, сообщает Минобороны страны.

На 11 апреля план призыва по ГБАО выполнен на 106%, сообщил «АП» начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана, подполковник Ориф Нозимиён.

Он отметил, что среди призывников очень много добровольцев.

"Практически со всех районов ГБАО многие ребята пошли служить добровольно", - сказал Нозимиён.

Весенний призыв в ряды ВС Таджикистана стартовал в стране 1 апреля и продлится до 31 мая.

В Хатлоне к этому дню призывная кампания выполнена на 32%, в Согде - на 35%, в РРП - на 36%, в городе Душанбе – на 36%, всего по республике на 36%.

По данным оборонного ведомства страны, в ряды таджикской армии призываются молодые люди 18-27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

Республиканскую комиссию по организации весеннего призыва в ряды Вооруженных сил республики возглавляет вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим.

Ряды Вооружённых сил Таджикистана ежегодно пополняются примерно на 15-16 тыс. человек. В стране насчитывается более 600 тыс. молодых людей призывного возраста.

Вооруженные силы Таджикистана состоят из трех видов войск – мобильных, сухопутных, ПВО и ВВС.

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