«Талибан» объявил о временной приостановке на подконтрольных им территориях Афганистана деятельности Международного комитета Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения, передает Reuters.

Движение «Талибан» отозвало гарантии безопасности для сотрудников этих организаций. Согласно заявлению талибов, «Красный крест» «не выполнил свои договоренности», а ВОЗ они обвинили в неких «подозрительных действиях» во время кампании по вакцинации.

В итоге талибы, как говорится в их заявлении, «решили запретить деятельность этих двух организаций по всей стране до дальнейшего уведомления».

Представитель Красного креста Робин Ваудо подтвердил, что организация приостановила деятельность в Афганистане из-за отзыва гарантий безопасности и работает над установлением контакта с талибами, чтобы начать «двусторонний и конфиденциальный диалог» по поводу этого заявления.

«Талибан» уже отменял «соглашение о безопасности» с Красным крестом в августе 2018 года, после чего движение приостановило деятельность и возобновило ее после переговоров лишь в октябре.

Талибы сейчас контролируют значительную часть территории Афганистана, создают параллельные структуры власти.

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