В главном матче второго тура чемпионата Таджикистана по футболу «Истаравшан» на своем поле обыграл серебряного призера «Худжанд». Согдийское дерби, которое прошло на Центральном стадионе Истаравшана, собрало 15 тысяч зрителей и завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Героем матча стал нападающий истаравшанцев Бахтовар Зокиров, сделавший дубль в ворота «Худжанда». Единственный гол гостей прямым ударом с углового провел капитан команды Манучехр Ахмедов, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

В другой встрече действующий чемпион страны столичный «Истиклол» переиграл бохтарский «Хатлон» – 3:1. У победителей забитыми голами отличились Алишер Джалилов и Шериддин Бобоев. Еще один мяч бохтарцы забили сами себе – автогол сделал защитник Алишер Баротов. В составе «Хатлона» забитым голом отличился Худойдод Узоков.

Набрав шесть очков после двух сыгранных туров, «Истиклол» единолично возглавил турнирную таблицу. Теперь «Истиклолу» и «Худжанду» предстоит провести матчи второго тура группового этапа Кубка АФК-2019.

В среду, 17 апреля, «Худжанд» на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» примет чемпиона Кыргызстана бишкекский «Дордой», а в этот же день душанбинский «Истиклол» в Ашхабаде сыграет с местным «Алтын Асыром».

Два заключительных матча второго тура чемпионата Таджикистана пройдут 13 и 14 апреля.

В субботу, 13 апреля, ЦСКА «Памир» в родных стенах примет «Панджшер», а в воскресенье, 14 апреля. «Регар-ТадАЗ» на стадионе «ТАЛКО-Арена» в Турсунзаде померится силами с «Куктошем».

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