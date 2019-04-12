По итогам жеребьевки финальной части чемпионата Азии-2019 по футзалу молодежная сборная Таджикистана (U-20) оказалась в группе «С», где сыграет со сборными Японии и Вьетнама.
Жеребьевка состоялась 11 апреля в штаб-квартире Азиатской футбольной Конфедерации в Куала-Лумпуре. В ходе жеребьевки были образованы четыре группы – от «А» до «D» – по 3 команды в каждой. В плей-офф выйдут по две сильнейшие сборные с каждого квартета. Далее игры будут проходить по олимпийской системе с выбыванием, сообщает официальный сайт ФФТ.
Второй по счету молодежный чемпионат Азии по футзалу среди игроков не старше 20 лет пройдет с 14 по 23 июня в иранском Тебризе.
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