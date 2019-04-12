Определенная часть Душанбе сегодня, 12 апреля, останется без электричества.

"Его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ. Как обычно, свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00, - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.

В указанное время электричество перестанет поступать в дома на улицах Лохути, Адхамова, Айни, 1 мая, Хуснобод, Зафар, в дома, расположенных на территории от 7 до 9 километра дороги в сторону города Вахдат и микрорайонах Восточные холмы и Мехколонна.

В течение января, февраля, марта и теперь апреля практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики говорят, что проводят ремонтно-профилактические работы.

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