Президент Судана Омар аль-Башир был свергнут в результате военного переворота, сообщает агентство Reuters.

Как сообщает агентство, военные, совершившие переворот, возглавят страну на время двухлетнего переходного периода.

«Аль-Башир задержан и находится “в безопасном месте”, руководить страной будет военный совет, сказал министр обороны Авад Мухаммед ибн Ауф, чье выступление транслировало государственное ТВ», - сообщает агентство.

Некоторые люди праздновали в Хартуме свержение аль-Башира Фото Reuters

Министр обороны объявил о введении чрезвычайного положения на три месяца и приостановке действия конституции и сообщил, что в конце переходного периода в Судане пройдут выборы.

Он также сообщил о закрытии воздушного пространства Судана на 24 часа и погранпереходов на неизвестное время.

По сообщениям СМИ, напряженность в Судане резко усилилась в выходные, когда тысячи протестующих собрались у министерства обороны в центре столицы Судана, Хартума, где расположена резиденция аль-Башира.

«Во вторник произошли столкновения между военными, пытавшимися защитить протестующих, и сотрудниками разведки и службы безопасности, пытавшимися разогнать демонстрацию. В ходе столкновений погибли, как минимум, 11 человек, включая шестерых военных», - сообщает Reuters со ссылкой на министерство информации Судана.

Протесты в Судане начались в конце декабря из-за попытки правительства повысить цены на хлеб, а также на фоне экономического кризиса, спровоцировавшего дефицит топлива и наличности. Тогда представители оппозиции призывали военных помочь положить конец почти 30-летнему пребыванию аль-Башира у власти и осуществить переход к демократии.

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