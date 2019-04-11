В Душанбе раньше голубятни были в каждом дворе, в каждой махалле. Сейчас только самые стойкие, верные своему увлечению душанбинцы продолжают держать голубей. Для них эти птицы – и хобби, и лекарство от стресса, и просто – верные друзья.

Самад ака: Голуби – часть моей жизни

Человек приручил дикого сизого голубя более 5000 лет тому назад. С тех пор голубеводы вывели более 800 пород домашних голубей, различных по цвету, форме тела и назначению.

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В Советские годы в Таджикистане число голубятников достигало нескольких тысяч, а самих домашних голубей – в десятки раз больше.

Один из ветеранов голубеводства, житель Душанбе Самад Сафаров увлекается этим делом более 50 лет.

«Однажды, еще мальчишкой, взяв в руки голубя в доме друга моего отца, я влюбился в этих красивых птиц на всю жизнь, - рассказывает Самад ака. – Отец после моих просьб купил мне две пары белых, как снег голубей. Тогда, наверное, не было человека, счастливее меня. Я мог часами наблюдать за полетом своих голубей, ухаживал за ними. Вот с тех пор голуби – часть моей жизни».

Согласно орнитологическим расчетам, на нашей планете живет примерно 400 миллионов голубей. Средняя продолжительность жизни домашних голубей 10-15 лет.

По его словам, раньше на любой улице города можно было встретить голубятни. После развала Союза многие голубятники покинули страну, число голубей со временем сократилось. Но не только это стало причиной сокращения количества голубятников.

«Несколько лет назад вышел закон о запрете на содержание в городе коров, овец, кур. Но почему-то наши блюстители порядка причислили туда и голубей, хотя они – такие же декоративные птицы, как попугаи, канарейки. Приходят в дома, где держат голубей, штрафуют. Неправильно все это. Я думаю, наоборот, нужно поощрять голубятников. Ведь как красиво, когда над Душанбе парят стаи прекрасных голубей».

«Любишь голубей – люби ухаживать за ними»

В Душанбе раньше местом встречи любителей голубей был птичий рынок на Яккачинаре. Там они обменивались новостями из жизни птиц, покупали для своих одиноких голубей пару, или продавали другим. Рынок несколько лет назад перенесли в район Рудаки, а туда горожане ездят нечасто – далековато, да и лишние расходы на дорогу не прибавляют желания.

Фото Asia-Plus

«Но мы все равно держим связь. В Душанбе почти все голубятники знают друг друга, многие дружат между собой», - говорит Самад-ака.

В столичном поселке Мехробод живет заядлый любитель голубей Нурмахмад Олимов. Он известен среди голубятников столицы своими сильными, красивыми и здоровыми голубями. В его птичьей семье такие породы, как местная черноголовка, белая летная, а также ориентальный роллер и другие.

«Домашние голуби – нежные существа. Любишь голубей – люби ухаживать за ними. Голубей нужно вовремя кормить, поить, делать прививки», - делится своим опытом Нурмахмад.

Фото Asia-Plus

По словам голубевода, в меню птиц входят злаковые: отруби пшеницы, кукурузы, пшено, семена подсолнечника. Также обязательно нужно давать зелень, минеральную подкормку (мел, толченую скорлупу), мелкую гальку (она помогает перетирать жесткие зерна в желудке). Голуби из-за высокой подвижности нуждаются в большом количестве воды, пьют они помногу, поэтому в голубятне обязательно должна быть поилка.

Бойные, летные, павлины и турманы…

Как рассказали голубятники, в Душанбе сейчас в моде бойные и летные породы голубей.

Кроме местных пород, у нас часто разводят такие виды, как индо-пакистанский, бакинский, николаевский, орловский, косони и другие.

Фото Asia-Plus

Бойные породы заслужили популярность у голубеводов за декоративный внешний вид, неприхотливость в уходе и содержании, нетребовательность к еде, выносливость и силу и, конечно, за свои неповторимые летные качества.

Свое название эти голуби получили благодаря своему необычному полету. Взлетая, они почти вертикально поднимаются на большую высоту и совершают резкий кувырок назад, через голову, громко хлопая крыльями. Некоторые птицы, перед тем как сделать кульбит, закладывают в небе широкий круг. Такой кувырок, сопровождаемый громким щелчком, называется «бой». Выполнять такие трюки способны только эти голуби, за что они и получили название бойные.

Также в почете у таджикских голубятников высоколетные голуби. После вспугивания эти голуби подымаются дружной стаей высоко в небо, делая при этом несколько кругов. После взлета высоколетные голуби могут находится в небе без посадки от 5 до 15 часов, зачастую подымаясь на такую высоту, что их не видно с земли.

«За декоративными голубями сложно ухаживать, но на них можно хорошо заработать, - рассказывает голубятник Хусейн. – Так, скажем, у берлинских турманов и некоторых пород павлиния очень короткий клюв. По этой причине они не могут выкормить своих птенцов. В этом случае птенцов подсаживают к приемной паре голубей другой породы (кормилкам) или кормят вручную из шприца».

Удивляет разница в цене на голубей.

«Все зависит от породы или летных качеств птицы. У нас, например, можно купить на птичьем рынке голубя и за 20 сомони, и за 5 тысяч.

Почтовые голуби перешли на спорт

В средние века почтовые голуби считались самыми эффективными средствами связи. С развитием техники, некогда широко используемые почтовые голуби, остались без работы. В настоящее время они используются только в соревнованиях по скоростному полету. Лучшие спортивные голуби способны в течение суток вернуться домой с расстояния до 1200 км!

Фото Asia-Plus

Так, по словам голубеводов, хорошо натренированный, чистокровный «бакинец» способен даже за несколько сотен километров найти свой дом. Говорят, что однажды Астраханские голубеводы приобрели в Баку, у старого и опытного любителя целую партию голубей. Приехав домой, разумеется, они не выдержали и начали выпускать птицу, которая через несколько дней была уже в Баку, в родной голубятне, несмотря на расстояние по морю около 500 км!

МЕЖДУ ТЕМ

До полутонны героина в год из Афганистана в Пакистан доставляли около 300 почтовых голубей.

Как сообщали ряд СМИ, в 2016 году в Пакистане была пресечена налаженная система переброски афганского героина в эту страну с использованием голубей-почтальонов.

Выяснилось, что наркодельцы скупали голубей в пакистанских городах и привозили их в северо-западную пограничную провинцию страны.

Когда птицы адаптировались, их передавали афганским беженцам, возвращающимся ежедневно на родину из Пакистана. Те за небольшую плату перевозили клетки с голубями через границу.

В Афганистане голубей забирали местные торговцы героином. Затем к лапке птицы привязывали легкую металлическую трубочку, в которой содержались приблизительно 10-15 граммов наркотика, и выпускали ее на волю. Голуби перелетали через границу и приземлялись в своей голубятне.

Владелец 6-8 голубей таким образом мог получить до 2 кг героина в месяц. На черных рынках Европы такое количество наркотика стоит около 300 тыс. долларов.

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